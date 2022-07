Za „trumienne” po śmierci syna kupili ładę. Internauci piszą o „oszalałym kraju”

Internauci z oburzeniem komentują opublikowany przez rosyjską propagandową telewizję materiał o rodzinie, która za odszkodowanie po śmierci syna na wojnie na Ukrainie kupiła ładę – pisze we wtorek Radio Swoboda.

Na kanale Rossija 1 wyemitowano materiał o tym, jak rodzice rosyjskiego wojskowego, który zginął na Ukrainie, kupili samochód za odszkodowanie po jego śmierci.



„Jak dziady i pradziady walczył z faszyzmem” – mówi lektor na nagraniu. Na jednym z kadrów ojciec żołnierza pokazuje nowy samochód.



„Nową ładę kupiono za to, co ludzie nazywają »trumienne«. Oficjalnie to jednorazowy zasiłek dla rodziny poległego” – kontynuuje lektor. „Ojciec mówi, że Aleksiej marzył właśnie o białej, o takiej. Wyjeżdża (samochodem) pierwszy raz. Na cmentarz” – dodaje.



„Grób na kółkach za trumienne pieniądze – bardzo symbolicznie”, „Propaganda w oszalałym kraju nie wstydzi się pokazywać takich materiałów” – to niektóre z komentarzy internautów, cytowane we wtorek przez Radio Swoboda.

Сын умер на войне, на «гробовые» купили Ладу. Равноценная замена. pic.twitter.com/eA4tuRKb7Q — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 18, 2022

źródło: pap

„Syn umarł na wojnie, a za »trumienne« kupili samochód. Równa wymiana” – pisze Kira Jarmysz, rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.