Błaszczak do kadetów: Gwarantem bezpieczeństwa jest silne Wojsko Polskie

Ojczyzna będzie miała z was pożytek, bo wiecie, jak się posługiwać bronią; wiecie, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. I to jest właśnie wielka wartość dla bezpieczeństwa Polski – mówił w Bemowie Piskim w województwie warmińsko-mazurskim szef MON Mariusz Błaszczak, zwracając się do uczniów klas mundurowych. Wicepremier obserwował we wtorek szkolenie uczestników VII Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta zbiórka kadetów na placu apelowym. Po jej zakończeniu grupa uczniów udała się na szkolenie strzeleckie (strzelnica Wyręby) oraz pokaz uzbrojenia żołnierzy międzynarodowej grupy bojowej efP (stacjonującej w Polsce w ramach Wysuniętej Wzmocnionej Obecności NATO).



Podczas VII Centralnego Zlotu Klas Mundurowych wystąpił szef Ministerstwa Obrony Narodowej.



– Jeden podstawowy cel nam przyświeca – to bezpieczeństwo naszej ojczyzny. A bezpieczeństwo Polski jest zagwarantowane wtedy, kiedy Wojsko Polskie jest silne. Wojsko Polskie jest silne, gdy jest liczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i wtedy, gdy ma wysokie umiejętności, gdy żołnierze doskonalą się, ćwicząc z żołnierzami Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak jak tu właśnie, w Bemowie Piskim – powiedział wicepremier. Zaznaczył, że „nasze wojska są w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc razem bronimy bezpieczeństwa całej wschodniej flanki”.





Błaszczak zachęcał uczniów, żeby po ukończeniu szkoły średniej kontynuowali edukację w akademiach wojskowych, oraz by „później zostali oficerami Wojska Polskiego”.



Jak ocenił wicepremier, nawet jeśli obecni uczniowie klas mundurowych nie wybiorą później ścieżki wojskowej, to „ojczyzna będzie miała z nich pożytek, bo wiedzą, jak się posługiwać bronią; wiedzą, jak się zachować w sytuacji kryzysowej”. – I to jest właśnie wielka wartość dla bezpieczeństwa Polski – ocenił minister.

Zlot Klas Mundurowych

Błaszczak podkreślał podczas wystąpienia, że na uczelniach wojskowych stworzonych zostało więcej miejsc; zaznaczył również, że przygotowywana jest filia Akademii Wojsk Lądowych.VII Centralny Zlot Klas Mundurowych obywa się od 18 do 24 lipca i bierze w nim udział 500 kadetów z całej Polski. Uczniowie klas mundurowych będą szkolić się w specjalnie przygotowanych pięciu blokach tematycznych: przeprawa wodna, walka wręcz w działaniach bojowych, pętla taktyczna, tzw. elementy kursu Spartan, elementy SERE, działania rozpoznawcze. Na zakończenie zaplanowano „Bitwę Mazurską” – dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy 15 Brygady Zmechanizowanej.W Zlocie uczestniczy 19 dwudziestoosobowych reprezentacji szkolnych wyłonionych podczas eliminacji, które odbyły się w formule zawodów sportowo-obronnych oraz tegoroczni medaliści „Ekstraklasy Wojskowej” – międzyszkolnego turnieju wiedzy o Wojsku Polskim. Do uczestników dołączą zaproszeni kadeci z Litwy, Łotwy i Estonii.