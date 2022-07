Dodatek węglowy - 3 tys. zł. Jakie warunki, kiedy złożyć wniosek? [WIDEO]

Rząd przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym – poinformowała minister klimatu Anna Moskwa. Zgodnie z projektem dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których źródłem ogrzewania są piece na węgiel.

– Dodatek będzie wypłacany w wysokości 3 tys. zł na odbiorcę, na każde gospodarstwo domowe, które jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyło wniosek ze wskazaniem źródła ogrzewania opartego o węgiel – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała





– Nie ma żadnych kryteriów dochodowych, czyli każdy, kto taki piec ma, taki wniosek może złożyć – dodała Anna Moskwa.





Minister klimatu wyjaśniła, że wnioski będzie można składać zaraz po wejściu w życie ustawy i będzie można składać takie wnioski do 30 listopada.





Szefowa MKiŚ poinformowała, że do polskich portów trafiło do tej pory ponad 3 mln ton węgla. Płynie on do kraju m.in. z Kolumbii, Tanzanii, USA, RPA, Australii i Indonezji. Dodała, że spółki Skarbu Państwa mają zakontraktowane ponad 7 mln ton węgla. Zwróciła uwagę, że jednocześnie import prowadzą prywatne firmy.