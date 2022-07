Nowe przypadki małpiej ospy w Polsce. Pierwsze w tym mieście

Służby sanitarne w Poznaniu potwierdziły pierwsze cztery przypadki małpiej ospy w tym mieście – poinformowało Radio Poznań. Wszyscy to mężczyźni, którzy przebywają obecnie w Szpitalu Miejskim im. Jana Strusia. Trzy młode osoby zakaziły się za granicą – jedna przyleciała ze Stanów Zjednoczonych, a dwie z Hiszpanii. Czwarty pacjent pochodzi z Gniezna. Trwa postępowanie epidemiologiczne w kwestii ich kontaktu z innymi ludźmi.

W związku z potwierdzeniem zakażenia Amerykanin i trzech Polaków trafiło na oddział zakaźny poznańskiego szpitala, gdzie przebywają na 21-dniowej izolacji. Kierownik działu epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosław Gumienny przekazał, że stan pacjentów jest dobry. – Pacjent, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, miał kontakt z osobą zakażoną małpią ospą i w momencie podróży choroba u niego była już w procesie inkubacji – powiedział Radiu Poznań.



Wszystkie osoby z małpią ospą miały typowe objawy – krosty i pęcherze na skórze. Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia powinni oni być izolowani przez co najmniej trzy tygodnie do ustąpienia objawów skórnych.



– Z racji tego, że na tym etapie są to przypadki jednostkowe, to te informacje stanowią swego rodzaju tajemnicę statystyczną. To, co mogę powiedzieć na ten moment to, to, że 15 lipca bieżącego roku potwierdziliśmy pierwszy na naszym terenie, czyli na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego przypadek ospy małpiej. Podkreślam przypadek importowany, czyli do zakażenia nie doszło na terenie naszego kraju – zaznaczył Gumienny.





Jak dodał kierownik z poznańskiego sanepidu, „z wywiadu epidemiologicznego wynika, że te osoby nie miały innych znaczących kontaktów bezpośrednich na terenie miasta i powiatu”. – Na ten moment nie zastosowaliśmy kwarantanny wobec osób z najbliższego otoczenia, ponieważ takich kontaktów nie zidentyfikowaliśmy – poinformował.

Sanepid weryfikuje kontakt zakażonych mężczyzn z pasażerami samolotów, którzy na pokładzie siedzieli w najbliższym ich otoczeniu. Zalecono im, aby zgłosili się do lekarza w razie pojawienia się niepokojących objawów. Do zakażenia dochodzi jednak głównie w wyniku kontaktu z płynami ustrojowymi chorego, np. ze śliną.





Pierwszy przypadek małpiej ospy we Wrocławiu

źródło: Radio Poznań, PAP

Wcześniej badania laboratoryjne potwierdziły pierwszy przypadek małpiej ospy we Wrocławiu. Chory mężczyzna jest hospitalizowany na Oddziale Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Nie wiadomo, gdzie doszło do zakażenia.Informację o pierwszym potwierdzonym przypadku małpiej ospy we Wrocławiu potwierdziła w sobotę rzeczniczka szpitala Anna Poznańska. – Pacjent leży u nas od kilku dni, lekarze podejrzewali, aż w końcu w piątek otrzymali potwierdzenie z laboratorium, że jest to małpia ospa – mówiła w sobotę Poznańska.Ospa małpia to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i w środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Według Światowej Organizacji Zdrowia objawy ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.