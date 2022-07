Warszawa. Pościg za sprawcami napadu na konwojenta

Trwa pościg za czterema zamaskowanymi sprawcami, którzy we wtorek napadli na konwojenta na warszawskim Mokotowie. Informacje o czterech sprawcach napadu potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. – Do sprawy zabezpieczony został samochód, który poddano oględzinom – przekazała prokurator.

– Na miejscu zdarzenia pracował prokurator oraz policja – podkreśliła. Dodała przy tym, że aktualnie wykonywane są intensywne czynności dowodowe.



Do napadu doszło we wtorek około godziny 10.15 przy ul. Wołoskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Domaniewską w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła PAP konwojent, który w przeszłości był funkcjonariuszem służb, szedł do banku z torbą. Wtedy podbiegło do niego czterech zamaskowanych mężczyzn. Wyrwali mu torbę i uciekli.



Według świadka zdarzenia napastnicy na początku próbowali zaatakować mężczyznę nożem. Konwojent zaczął się bronić ale dostał mocny cios w głowę i upadł na ziemię. Leżąc oddał kilkanaście strzałów w kierunku uciekających sprawców.



Na ulicy Wilanowskiej 368 znaleziono granatowego volkswagena na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Na tylnej szybie widać było dziurę po pocisku. Pracowali przy nim policjanci. Po kilku godzinach auto zostało zabezpieczone i zabrane na lawecie.