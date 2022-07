Rzecznik PO w swoim stylu. Grabiec polubił obrzydliwe „żarty” z żony prezesa NBP

– Prowadź nas do boju! – zwrócił się przed kilkoma laty do prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego rzecznik PO Jan Grabiec. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że chwilę wcześniej Smogorzewski usiłował rozśmieszyć audytorium seksistowskimi uwagami na temat swoich współpracowniczek. Grabiec wyglądał na rozbawionego „żartami” kolegi. Wskutek reakcji zniesmaczonej opinii publicznej rzecznik Grabiec, a wraz z nim cała PO, ostatecznie odcięli się od wypowiedzi Smogorzewskiego. Problem jednak pozostał. Teraz poseł PO i rzecznik partii polubił obraźliwy wpis dotyczący Katarzyny Glapińskiej – żony prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Adam Glapiński od wielu miesięcy jest atakowany przez opozycję, która zrzuca na niego całą odpowiedzialność za inflację. Donald Tusk i wtórujący mu poseł Siemoniak grozili prezesowi NBP „wyprowadzeniem z NBP przez silnych ludzi”. NBP złożył w sprawie tych gróźb zawiadomienie do prokuratury.



Do ataków na Adama Glapińskiego doszły teraz obraźliwe i seksistowskie komentarze pod adresem jego żony. Tu, „wsławił” swym zachowaniem rzecznik PO Jan Grabiec, który polubił obrzydliwy i pogardliwy tekst określający Katarzynę Glapińską jako rzecz.

Pamiętacie jak prezydent Legionowa Roman Smogorzewski rzucał seksistowskie teksty nt. kobiet, a jego przyjaciel Jan Grabiec rżał ze śmiechu?



We wspomnianym wpisie określa się Katarzynę Glapińską zaimkiem „to”, uprzedmiotawia również m.in. komentarzem dotyczącym wyglądu.Post odnosił się do rozmowy, która odbyła się na sopockim molo, gdy Adam Glapiński wraz z małżonką zostali zaczepieni przez działaczkę Agrounii, która poskarżyła się na wysokość rat kredytów. Prezes NBP odpowiadał na zadawane pytania i udzielił rady, co w obecnej sytuacji należałoby zrobić z kredytami. W rozmowie uczestniczyła także żona prezesa NBP, która dorzucała swoje argumenty. Na koniec rozmowy wszyscy podali sobie ręce.

Grabiec, Smogorzewski i „pani od seksu”

Już wcześniej Grabiec dał się poznać jako osoba akceptująca niewybredne żarty z kobiet. W październiku 2018 roku, na konwencji wyborczej Romana Smogorzewskiego - prezydenta Legionowa, wówczas z PO - siedział w pierwszym szeregu gdy ten prezentując kandydatów do rady miasta używał seksistowskich żartów.O jednym z nich mówi: „Powiem szczerze, że nie byłem zadowolony, jak się urodził. Dzieci są takie brzydkie i zobaczcie, jaki ładny wyrósł, dorodny”.Z kolei do jednej z kandydatek zwraca się: „Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna (...) masz wiele innych walorów i kompetencji, ale jak zacznę za bardzo, to wiesz... moja żona w ogóle nie jest zazdrosna, typowa kobieta”. Pod adresem kolejnych dwóch kandydatek pada stwierdzenie: „Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone”. „No i pani od seksu” – dodaje Smogorzewski.Wkrótce rzecznik PO poinformował, że Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie i – że ma to związek z jego wypowiedziami podczas tego spotkania wyborczego, gdzie padały seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do rady miasta. Wówczas wielu polityków domagało się dymisji Grabca. Ówczesna rzeczniczka PiS Beata Mazurek napisała: „Usunięcie seksisty z PO to za mało. Chamstwo legitymizował uśmiechem, uściskiem dłoni rzecznik PO Grabiec”