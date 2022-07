Kto będzie premierem, jeśli PiS wygra wybory? Prezes Kaczyński ma jedną odpowiedź

– Rzadko się zdarza, żeby ktoś zwycięskiego premiera zmieniał – tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie o to, kto będzie szefem rządu po przyszłorocznych wyborach, jeśli wygra je PiS. Szef największej partii Zjednoczonej Prawicy odniósł się też do pogłosek o rzekomej grupie spiskowców w Ministerstwie Aktywów Państwowych, resorcie wicepremier Jacka Sasina.

Chodzi o medialne plotki na temat rozmów czołowych polityków PiS, którzy mieliby spiskować w celu odwołania premiera Morawieckiego.





– Sytuacja wygląda tak, że gdyby taka grupa miała takie cele, to musiałaby mieć na celu jeszcze jedno odwołanie. To znaczy mnie. Z tego względu, że do tej pory było tak, że jednak bez mojej zgody premiera by się nie dało odwołać. Krótko mówiąc - takiej zgody nie ma. To są wymysły – odpowiedział Kaczyński.





Jednak „spotyka się pewna grupa”





– Natomiast jest tak, że spotyka się pewna grupa, zresztą to była moja inicjatywa, ale spotyka się z premierem. Mateusz Morawiecki jest jednak nowym człowiekiem w naszym środowisku, więc chętnie spotyka się z ludźmi z długim, często nawet 30-letnim stażem, ponieważ potrzebne są nawiązania. To są tzw. spotkania doradców, grupa kilkudziesięciu osób. Spotykają się też inni ludzie i pewnie będą się spotykać, ale w samym fakcie spotykania nie ma nic złego. Jeżeli byłyby knute jakieś spiski, to rzeczywiście byłoby źle – dodał.





Pytany, czy to oznacza, że do wyborów Morawiecki zostaje na stanowisku szefa rządu, Kaczyński odpowiedział: „Tak, oczywiście. Mateusz Morawiecki zostaje na stanowisku premiera”.





Dopytywany, czy będzie tak również, jeśli PiS wygra następne wybory i będzie rządzić, lider partii rządzącej odparł: „Jeżeli wygramy, to sądzę, że rzadko się zdarza, żeby ktoś zwycięskiego premiera zmieniał”.





Inflacja a poziom życia Polaków





Lider PiS w wywiadzie był również pytany o kwestię inflacji, która w czerwcu sięgnęła 15,5 proc. i ocenił, że jest to na pewno przejściowe. – Nawet największe inflacje, które doprowadzały do ogromnych cen, jak w Niemczech w latach 20., wreszcie się w pewnym momencie skończyły – zauważył.





Zapewnił jednocześnie, że rząd PiS będzie robić wszystko, co możliwe, żeby inflację z jednej strony ograniczyć i doprowadzić do jej spadku i w końcu likwidacji, a z drugiej strony - żeby pomóc społeczeństwu.





Na uwagę, że jedno przeczy drugiemu, Kaczyński przyznał, że „istnieje pewna sprzeczność, bo to jest jednak przekazywanie jakichś pieniędzy w tej czy innej formie, na przykład w postaci wakacji kredytowych”.



– Najprostszym sposobem na spadek inflacji byłoby mniej pieniędzy w rękach społeczeństwa, bo wtedy ludzie mniej kupują, a jak mniej kupują, to ceny spadają. To jest bardzo prosta zależność. Ale my właśnie nie chcemy obciążać społeczeństwa i musimy prowadzić tutaj politykę, która troszkę przypomina chodzenie po linie – ocenił.



– Nie chcemy, żeby Polacy się cofali w tym niezłym już, ale jednak jeszcze ciągle skromnym, poziomie, który osiągnęliśmy, tylko żebyśmy ciągle szli do przodu. Stąd różnego rodzaju trudności. W zasadzie gdyby niespełna siedem lat temu powiedzieć, że w takich warunkach różne rzeczy nam się udają, to trzeba by powiedzieć, że to cud. Nie było cudu, a się udało – dodał.





„Opozycja musi szukać jakichś podstaw do tego, żeby atakować”

źródło: polskatimes.pl, PAP

Kaczyński na uwagę, że zdaniem opozycji za obecne wysokie ceny odpowiada PiS oraz prezes NBP Adam Glapiński, odpowiedział, iż „opozycja musi szukać jakichś podstaw do tego, żeby nas atakować”. – To jest akurat z ich punktu widzenia dobra okazja, tylko że z prawdą nie ma nic wspólnego – przekonywał. Dodał, że inflacja jest przynajmniej w 3/4 wywołana przez „echa działań Rosji na Ukrainie”, a także przez COVID-19. – Gdyby nie było wojny i pandemii, to nie byłoby też inflacji - poza taką naturalną, bo to przecież zjawisko wiążące się z rozwojem gospodarczym – mówił szef PiS.