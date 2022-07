Proces dziennikarki TVP na Białorusi. Wkrótce wyrok?

Białoruską dziennikarkę TVP Irynę Słaunikawą 30 października zatrzymano na lotnisku w Mińsku. Od tego czasu przebywa w areszcie. 23 czerwca ruszył proces. Postawiono jej zarzuty „organizowania działań rażąco naruszających ład publiczny lub udziału w nich”. Proces został utajniony. O tym, co dzieje się na sali rozpraw, dowiedzieliśmy się od Alaksandra Słaunikawa, ojca naszej koleżanki.

Rozprawa odbywa się w Sądzie Obwodowym w Homlu. Dlaczego właśnie tam, a nie w Mińsku i dlaczego nie w Sądzie Rejonowym?



Tak, rzeczywiście. Nie wiem, dlaczego nie w Mińsku. Może dlatego, że w kolonii karnej w Homlu znajdują się świadkowie, więc to po to, żeby nie wozić ich tak daleko – do Mińska. A dlaczego sprawa rozpatrywana jest na szczeblu obwodowym, a nie rejonowym? Być może uznano, że sprawa jest szczególna, niełatwa... Właśnie w tym sądzie wydano co najmniej dwa wyroki w głośnych sprawach. 13 lipca, w przeddzień trzeciego posiedzenia w procesie Iryny, byłem osobiście na ogłoszeniu wyroku Kaciaryny Andrejewej (skazanej na 8 lat i 3 miesiące kolonii karnej dziennikarki – red.) Wyrok wydano w tej samej sali posiedzeń; pustej – nie licząc funkcjonariuszy milicji i męża Kaciaryny, Ihara. Rutynowo, w ciągu pięciu minut odczytano wyrok i wysłano młodą dziewczynę do więzienia na 8 lat.



Czy są znane jakieś nowe szczegóły i okoliczności w sprawie pana córki?



Sprawa jest rozpatrywana za zamkniętymi drzwiami, nikt z zewnątrz nie może wejść na salę sądową. Dlatego nie znamy żadnych szczegółów. Do nierozgłaszania informacji o sprawie zobowiązano nie tylko adwokata, ale mi też kazano podpisać. Chociaż nie sądzę, żebym mógł dowiedzieć się o jakichś strasznych sekretach... Do tego adwokat mówi, że też nie zauważył w tej sprawie żadnych tajemnic, z powodu których należałoby utajniać proces.





Ze słów adwokata wynika, że podobnie jak dotąd Iryna jest pewna siebie i świetnie orientuje się w tym, co się odbywa podczas rozprawy. Wie, że nie ma za co się usprawiedliwiać, że jest niewinna i że gdyby był to otwarty proces, nikt nie miałby wątpliwości co do tego, że zarzuty są pozbawione podstaw. Dlatego uważa, że właśnie po to proces utajniono i że nie mogło być innych przyczyn.Posiedzenie trwało cały dzień. Podobnie jak wcześniej, byłem tuż za drzwiami, byłem z córką myślami i wspierałem ją.

Jak Iryna wygląda, jak się czuje?



Nawet w tym trudnym dla siebie czasie moja córka stara się dbać o siebie. Na posiedzenia sądu zamawiała świeże ubrania, żeby chociaż na trochę pozbyć się więziennych zapachów. W chwilach, kiedy mogliśmy się widzieć, uśmiechała się i wysyłała całusy. Sama stara się nas wspierać rozumiejąc, jak nam jest trudno. Dlatego swoim wyglądem i zachowaniem pokazuje, że u niej wszystko jest w porządku – ze zdrowiem i z humorem. Jednak w listach pisze, że ma naprawdę wszystkiego dość i czeka na spotkanie z nami, na które ma wielką nadzieję.



Na kiedy zaplanowano kolejne posiedzenie?



Na 21 lipca, o 11.00. Nie wiadomo, dlaczego je odłożono. Może z powodu „zapracowania” sędziów, a może w celu zebrania dodatkowych informacji. Może jeszcze z jakiegoś innego powodu... Nie mówią nam.



I w ogóle może zdarzyć się tak, że przed południem będzie posiedzenie, a po południu – wydadzą wyrok. I wtedy nawet najbliżsi krewni nie zdołają być osobiście na ogłoszeniu wyroku i wesprzeć Iryny w tej trudnej chwili.

źródło: TVP Info

Napisała, że koleżanki z celi złożyły jej życzenia, a tego dnia na obiad było nawet niezłe jedzenie. My przekazaliśmy jej tego dnia paczkę z „urodzinowymi” artykułami – takimi, na jakie pozwala więzienny regulamin. Iryna dostała listy, pocztówki i telegramy od bliskich i przyjaciół. Jednak od wielu osób listy nie dochodzą, więc Iryna pamiętała tego dnia o wszystkich i w myślach rozmawiała z każdym. Dziękuje też kolegom z pracy – za ciepłe słowa i życzenia jak najszybszego wyjścia na wolność.