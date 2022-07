PO ma receptę, jak pokonać inflację. „Zakotwiczyć Polskę w UE”

Główna ekonomistka Platformy Izabela Leszczyna odniosła się do pytania, jak pokonać rosnące ceny. Jako kluczowy punkt walki z inflacją posłanka PO wskazała „powrót na ścieżkę praworządności”.

Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA, a także Polska notują najwyższe wskaźniki inflacji od lat. Przywódcy tych państw tłumaczą, że jest to efekt epidemii koronawirusa oraz wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie.



Na skutek epidemii i wojny ceny surowców poszybowały w górę, łańcuchy dostaw zastały zachwiane, a inwestorzy „uciekają” tam, gdzie ich finanse zyskają największą stabilność – stąd m.in. rekordowe spadki waluty euro względem dolara.



Do sprawy odniosła się na Twitterze Izabela Leszczyna z PO. Podkreśliła, że od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, „jak zamierzają walczyć z inflacją i co zrobią z szalejącą drożyzną?”

Leszczyna odpowiedzialna za postulaty Platformy związane z ekonomią zaznaczyła, że jej partia ma działać w tej kwestii w oparciu o cztery „fundamenty”.

„1. Powrót na ścieżkę praworządności. 2. Transformacja klimatyczno-energetyczna. 3. Zakotwiczenie Polski w UE. 4. Odbudowa kapitału społecznego."



„Co to ma wspólnego z inflacją?” – pyta część internautów. Ich zdaniem Izabela Leszczyna wymienia hasła PO, które nie są odpowiedzią na światową drożyznę.



„Za pozwoleniem, pani poseł, dodałbym jeszcze zerwanie konkordatu oraz odcięcie Kościoła katolickiego od budżetu państwa” – ironizują użytkownicy sieci. „To nie jest program, tylko hasła. Na wciskaniu ciemnoty nie pojedziecie za daleko” – można przeczytać wśród komentarzy.

I to ma być plan walki z inflacją? Bzdura bzdura i jeszcze raz ...Kobiet obudź się , to nie jest plan,to jest bełkot . — Waldemar Miac (@WaldemarMiac) July 19, 2022

Myślałem, że te rozwiązania ktoś dla żartu wrzucił a tu, Pani sama. xD — Michał Maślak (@WokiACMilan) July 19, 2022

To nie jest program, tylko hasła.

Na wciskaniu ciemnoty nie pojedziecie za daleko. — Wojtek (@Wojtek_Hagen) July 19, 2022

ad4. Tu akurat macie spore doświadczenie, vide zajumanie kapitału z OFE. Oczywiście wszystko praworządnie i lega artis "klepnięte" przez Trybnały by ad1 stało się zadość. — Alex Frost (@alexmfrost) July 19, 2022

To nie są działania tylko slogany.

Poproszę o link do programu. Do planowanych działań.



To, że pani chce wyjść z domu to tylko hasło. Trzeba wiedzieć dokąd iść, którą drogą, itp. itd. — Toru Ogiwara (@ToruOgiwara) July 19, 2022

Niech ktoś poważny wytłumaczy, w jaki sposób zwalczałby inflację punkt 1, czyli „powrót na ścieżkę praworządności”❓ — Stella���� (@DanaStella14) July 19, 2022