Putin przestał się bać? Wiadomo, gdzie poleciał i co załatwia

Rosyjski dyktator Władimir Putin powoli wychodzi z cienia. Od agresji na Ukrainę tylko raz opuścił swój kraj, ale poleciał do Tadżykistanu i Turkmenistanu, czyli dwóch dyktatur Azji Centralnej, które pozostają w rosyjskiej strefie wpływów. Teraz polityk określany jako zbrodniarz wojenny udał się do Iranu. Spotkał się tam m.in. z prezydentami Turcji i Iranu. Niepokojące doniesienia Amerykanów wskazują, że Putin próbuje zdobyć nową broń do walki w Europie.

Oficjalnie głównym tematem rozmów liderów Rosji, Turcji i Iranu ma być sytuacja w Syrii.



„Aby umocnić tam swoje interesy, turecki prezydent wykorzystuje nową słabość Rosji. Jego plan to jeszcze większe ograniczenie wpływów Putina i Iranu w tym kraju” – podkreśla „Die Welt”.



Eksperci zaznaczają, że jeszcze niedawno to Moskwa dyktowała, co dzieje się w Syrii. Teraz Władimir Putin jest w pełni pochłonięty wydarzeniami na Ukrainie. Nie starcza mu sił ani potencjału, by jednocześnie utrzymać dotychczasową pozycję na Bliskim Wschodzie.





Turcja chce wykorzystać okazję

„Recep Tayyip Erdogan wyczuwa swoją szansę. Gdy we wtorek w Teheranie spotkają się prezydenci Rosji, Turcji i Iranu, chcą oficjalnie rozmawiać o poprawie sytuacji w ogarniętym wojną domową kraju.– czytamy.„Dziennik Gazeta Prawna” zauważa z kolei, że dla Iranu i Rosji szczyt w Teheranie jest

„Teheran jest zaniepokojony deklaracjami prezydenta USA w Izraelu, że Amerykanie są gotowi do użycia siły, by powstrzymać Iran przed uzyskaniem broni nuklearnej. Równie niepokojący jest reset relacji USA z Arabią Saudyjską. To wszystko oddala od powrotu do umowy nuklearnej z Iranem, która uwolniłaby na światowy rynek miliony baryłek surowca z irańskich magazynów” – podkreślono.





Rosja szuka broni

Biały Dom ostrzega jednak, że jest jeszcze jeden wątek, który może okazać się szczególnie ważny w kontekście wojny na Ukrainie.