Napaść w Warszawie. Pobił sprzedawcę za niską cenę czereśni

W Warszawie doszło do pobicia sprzedawcy czereśni. Sprawca zdarzenia uciekł. Według świadków zdarzenia powodem miało być to, że ofiara swoje owoce sprzedawała po najniższych cenach w okolicy – poinformował onet.pl. Policja poszukuje mężczyzny.

Wg tych informacji do incydentu doszło 4 lipca na warszawskiej Białołęce. 36-letni Damian, który jest synem rolników, sprzedaje czereśnie pochodzące z jego rodzinnego sadu.



Większość lokalnych sprzedawców swoje czereśnie wyceniła na mniej więcej 14-15 zł za kg. Mężczyzna miał najniższe ceny w okolicy. Swoje czereśnie sprzedawał po 12 zł za kg.



Jak relacjonował z kolei "Super Express", do sprzedawcy podszedł mężczyzna, który czekał, aż w pobliżu nie będzie innych osób, i uderzył go w twarz. Kiedy sprzedawca upadł na ziemię, mężczyzna wsiadł do białego samochodu i odjechał.



– Nigdy wcześniej go nie widziałem. Zapytałem, czy chce coś kupić, odpowiedział, że zaczeka. A gdy wokół samochodu zrobiło się mniej osób, rzucił, że mnie zaj***bie, jeśli jeszcze raz tu przyjadę – opowiadał poszkodowany, który przyznał, że czereśnie dalej będzie sprzedawać w tym samym miejscu, ponieważ jest to dla niego jedyne źródło utrzymania.



Sprzedawca nie odniósł poważnych obrażeń i po dwóch dniach powrócił do pracy.

Policja opublikowała wizerunek napastnika

źródło: onet.pl

Pobity sprzedawca sprawę zgłosił na policję, która opublikowała wizerunek podejrzanego agresora. Do zdjęć dołączono opis.Podejrzany o pobicie ma ok. 35 lat, 200 cm wzrostu, włosy koloru czarnego i zaczesane na bok, a także atletyczną budowę ciała. W dniu pobicia miał na sobie białą koszulkę typu polo, czarne spodnie jeansowe o długości do kolan i czarne buty sportowe. Jego znaki charakterystyczne to tatuaże na rękach i nogach. Poruszał się audi A6.Sprawę prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.Poszukiwany podejrzany jest o naruszenie nietykalności cielesnej oraz kierowanie gróźb karalnych wobec sprzedawcy owoców.