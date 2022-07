Czarnek wzywa Tuska i PO. Żąda przeprosin

Minister edukacji Przemysław Czarnek wezwał przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i członków tej partii do zaprzestania manipulacji jego wypowiedzią i rozpowszechniania kłamstw. Oczekuje też publikacji przeprosin.

To echa wywiadu dla „Super Expressu”, jakiego w połowie lipca udzielił Czarnek. W nieautoryzowanej wypowiedzi polityk mówił o swoich planach na wakacje. W opublikowanym tekście tabloid sugerował, że „minister edukacji zachęca Polaków, aby w wakacje jeść mniej i taniej”.



Tak PO manipuluje słowami Czarnka

⚠️Gdy Polacy liczą każdą złotówkę przez szalejącą drożyznę, minister @CzarnekP zaleca, żebyśmy jedli mniej i trochę taniej.



To są ich "złote rady" i sposoby na pomoc. #PupilePiS zasiadają w spółkach skarbu państwa, a zwykli Polacy walczą z rekordowymi cenami. pic.twitter.com/otUahFRnZX — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) July 18, 2022

Czarnek żąda sprostowania i 50 tys. zł na młodych strażaków

Nigdy nie powiedziałem takich słów. Wzywam @Platforma_org Przew. @donaldtusk oraz wszystkich członków tej organizacji do zaprzestania rozpowszechniania KŁAMSTW na mój temat i zamieszczenia przeprosin na oficjalnej stronie PO i na kontach w mediach społecznościowych. https://t.co/jjSxUCEHcu pic.twitter.com/hRMVcMwwmW — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 19, 2022

Zmanipulowana wypowiedź została – mimo jej– wykorzystana przez lidera opozycji, który na spotkaniu z mieszkańcami Dzierżoniowa mówił: „Minister (edukacji, Przemysław) Czarnek radzi, że trzeba jeść mniej, jak kogoś nie stać. Inna ważna osoba z PiS mówi, że jak nie stać na wakacje, to można rozbić namiot” – stwierdził Tusk.W poniedziałek w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej opublikowano wpis o podobnym kontekście, przypisując Czarnkowi „zalecenia”, żeby Polacy „jedli mniej i trochę taniej”. Opatrzono to grafiką z fotomontażem zdjęcia ministra na złotym tle i hasłami „Złote rady PiS” oraz „Na drożyznę Min. Czarnek zaleca mniej jeść”.– Nigdy nie powiedziałem takich słów – zapewnia minister Czarnek. Wzywa Donalda Tuska i polityków PO, by przestali rozpowszechniać kłamstwa na jego temat i zamieścili przeprosiny na oficjalnej stronie PO oraz kontach w mediach społecznościowych.Podkreśla, że nigdy nie kierował do Polaków apeli o „obniżenie standardu życia”, a jedynie odnosił się tylko do własnego postępowania i narzuconych sobie ograniczeń.Oprócz skasowania zmanipulowanych wpisów i publikacji sprostowania Czarnek domaga się od Tuska wpłaty 50 tys. zł na dowolną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP. Daje na to liderowi opozycji 72 godziny. W przeciwnym razie zapowiada skierowanie sprawy do sądu.