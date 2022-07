Starbucks zamyka kawiarnie z powodu narkomanów i bezdomnych

Amerykańska sieć Starbucks zamierza zamknąć „wiele kawiarni” na rodzimym rynku – ogłosił dyrektor generalny firmy Howard Schultz. Decyzję uzasadnił względami bezpieczeństwa, m.in. uciążliwościami ze strony bezdomnych i narkomanów.

Szef Starbucksa w nagraniu wideo udostępnionym na Twitterze podkreślił, że lokale sieci nie będą zamykane ze względu na nierentowność, ale dlatego, że rosną problemy z bezpieczeństwem: przestępczością, agresją bezdomnych oraz używaniem narkotyków w toaletach.





EXCLUSIVE: Today at an internal meeting CEO Howard Schultz said: "Starbucks is a window into America... we are facing things in which the stores were not built for... we're listening to our people and closing stores, & this is just the beginning. There are gonna be many more. 🧵 pic.twitter.com/E9ayQqSmB8