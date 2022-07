Zderzenie autobusu z ciężarówką. Zginęły co najmniej 23 osoby

„Co najmniej 23 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w wyniku zderzenia autobusu z ciężarówką w Egipcie” – przekazały w oświadczeniu władze południowej prowincji Al-Minja, gdzie we wtorek rano doszło do katastrofy.

Autobus uderzył w pojazd transportowy na autostradzie łączącej Kair z południem kraju na wysokości miasta Mallawi, leżącego ok. 300 km od Kairu. „W momencie wypadku kierowca ciężarówki wymieniał opony na poboczu” – poinformowała Agencja Reutera.



Służby medyczne udały się na miejsce zdarzenia, aby przewieźć rannych do szpitala w Mallawi. Zdjęcia z wypadku udostępnione przez lokalne władze pokazują mocno zniszczony przód autobusu.



„Wypadki drogowe są powodem śmierci tysięcy osób każdego roku w Egipcie. Ich przyczyną jest głównie nadmierna prędkość, nieostrożna jazda, zła jakość dróg i słabe egzekwowanie przepisów prawa drogowego” – skomentowała agencja.

#Egypt : At least 22 people killed & more than 30 injured in crash between coach & lorry on highway in Minya governorate #المنيا #مِصر pic.twitter.com/wCHJPM6wv0