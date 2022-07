Ciąg dalszy mobbingowania Polski. Spotkanie delegacji PE z sędziami i politykami PO

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego rozpoczęła w Polsce kontrolę. Takiego audytu nie miało dotąd żadne państwo Unii Europejskiej. Delegacja z przewodniczącą Komisji, Niemką Moniką Hohlmeier na czele podczas dwudniowej wizyty spotka się m.in. ze środowiskami sędziowskimi, mediami i politykami PO, w tym prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Kontrowersje może budzić choćby postać szefowej Komisji, córki żołnierza Wehrmachtu i późniejszego ministra, prominentnego polityka CSU – za którą w Niemczech ciągną się kolejne skandale. Mimo to do Polski została wysłana, by badać stan praworządności.

Delegacja siedmiu eurodeputowanych pod przewodnictwem przewodniczącej komisji kontroli budżetowej, niemieckiej eurodeputowanej Moniki Hohlmeier (EPL), przyjechała do Warszawy głównie po to, by zbadać kwestię wydatkowania funduszy UE. Europosłowie mają zapoznać się z zarządzaniem funduszami unijnymi i ich dystrybucją w Polsce.





Prokurator Wrzosek chwali się spotkaniem z delegacją PE

Trzaskowski wzywał do tego od dawna

Kim jest Monika Hohlmeier?

W programie są spotkania z posłami, przedstawicielami polskiego rządu, a także... dziennikarzami oraz stowarzyszeniami sędziów i prokuratorów. Ci ostatni spotkali się już z Hohlmeier w poniedziałek wieczorem – relacjonowała w mediach społecznościowych. Obecni byli też sędziowie.Chęć spotkania deklarował już wcześniej prezydent Warszawy, który wielokrotnie publicznie deklarował się jako zwolennik omijania rządu w dystrybucji unijnych pieniędzy do samorządów i NGO. Mimo niedawnego zakażenia koronawirusem wiceprzewodniczący PO we wtorek spotkał się z deputowanymi do PE.Delegacja odwiedziła też II linię warszawskiego metra, finansowaną w dużej mierze z funduszy UE.Nikt z przedstawicieli Komisji Budżetowej nie kryje, że takie nadzwyczajne audyty dotąd nie były przeprowadzane w żadnym z państw wspólnoty.– w przeciwieństwie do innych państw Wspólnoty.Przewodnicząca Komisji Monika Hohlmeier pytana o cel tej niespodziewanej misji podkreśla dyplomatycznie, że „w obecnej sytuacji istotne jest, aby przedstawiciele Parlamentu zobaczyli na własne oczy, jak fundusze UE są wdrażane w terenie i co robi się na poziomie państw członkowskich, aby chronić interesy finansowe UE” – relacjonował serwis Money.pl jeszcze przed rozpoczęciem wizyty.Kim jest szefowa Komisji Kontroli Budżetowej, europosłanka z Niemiec? To, wieloletniego premiera Bawarii, a wcześniej współzałożyciela i przewodniczącego bawarskiej CSU, który w młodości służył w Wehrmahcie.

Błyskotliwa kariera w cieniu skandali

Uchylony immunitet i groźby finansowe

Z centroprawicową chadecką partią związała się także jego córka, robiąc zawrotną karierę w niemieckiej polityce: w wieku 29 lat została posłanką do bawarskiego Landtagu, dwa lata później sekretarz stanu oraz wiceprzewodniczącą CSU i po dalszych czterech latach minister edukacji, szykując się już na urząd następnego premiera Bawarii.Karierę zakończyła skandalem. W 2005 r. została zdymisjonowana po aferze z fałszowaniem wyborów w monachijskiej CSU. Był to koniec „politycznej autokracji”, jak niemieckie media pisały o upadku ery Straussa w historii Bawarii.Jednak w 2009 r. z list CSU dostała się do Parlamentu Europejskiego, w którego ławach zasiada do dziś. W ubiegłym roku znalazła się w centrum kolejnego skandalu, gdy. Hohlmeier miała pośredniczyć w kontaktach, na których jej koleżanka Andrea Tandler (córka byłego polityka CSU Gerolda Tandlera, przyjaciela Franza-Josefa Straussa)Jak zauważa jedna z internautek, która prześwietliła historię niemieckiej audytorki z PE, Hohlmeier w 2019 r. miała także uchylony immunitet po tym, jak rok wcześniej uderzyła swoim samochodem w inny pojazd iCel wizyty niemieckiej posłanki i kierowanej przez nią komisji mogą tłumaczy jej słowa po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. prymatu krajowej konstytucji nad prawem unijnym, który nie spodobał się wielu politykom w Brukseli.– Jeśli prawo unijne ma nie być więcej uznawane przez Polskę, należy zadać sobie pytanie, czy Polska powinna w dalszym ciągu odnosić korzyści z ogromnej sumy unijnych pieniędzy, które obecnie otrzymuje – oświadczyła wtedy Hohlmeier.