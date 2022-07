Napad pod bankiem w Warszawie. Padły strzały

Kilku niezidentyfikowanych sprawców napadło na mężczyznę, który wychodził z banku na warszawskim Mokotowie. Według nieoficjalnych ustaleń podczas zdarzenia padły strzały. Sprawców szuka policja.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 10.15 przy Wołoskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Domaniewską w Warszawie.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że do mężczyzny wychodzącego z banku podbiegło kilku mężczyzn, którzy wyrwali mu torbę, a następnie oddalili się z miejsca – poinformował rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy.



– W tej chwili trwają intensywne działania policji zmierzające do zatrzymania sprawców – dodał policjant. Według nieoficjalnych ustaleń w trakcie napadu padło kilka strzałów.



Na miejscu jest wielu funkcjonariuszy. Sprawcy wiedzieli, że mężczyzna, którego napadli, wypłacił dużą ilość gotówki.