Tragiczne informacje z Tatr. Ciało Turysty leżało pod Giewontem

Ratownicy TOPR rano przetransportowali do Zakopanego ciało turysty odnalezione w masywie Giewontu, w rejonie tzw. Szczerby. Okoliczności wskazują na to, że do wypadku doszło przed kilkoma tygodniami – przekazał ratownik dyżurny.

Śledczy ustalili, że przyczynę zgonu młodego obcokrajowca był najprawdopodobniej upadek z dużej wysokości. Mają to jednak potwierdzić dalsze badania.



Jak wyjaśnił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, przy zmarłym turyście znaleziono dokumenty potwierdzające jego tożsamość, która będzie zweryfikowana.



Również we wtorek w Tatrach doszło do wypadku; z wyciągu krzesełkowego w Kotle Gąsienicowym spadła kobieta. Prawdopodobną przyczyną wypadku był atak epilepsji. Stan turystki TOPR określa jako ciężki. Na miejscu są ratownicy TOPR i śmigłowiec.