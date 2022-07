Tak Giertych miażdżył Tuska: Analogia do działania różnego rodzaju agentur

Mecenas Roman Giertych znany jest jako pełnomocnik Donalda Tuska i komentator życia politycznego, który chętnie broni polityków PO. Tymczasem jeszcze w 2006 roku mówił w studiu TVP, że to Tusk, Lepper i Olejniczak zablokowali „najbardziej kluczową ustawę dla polskiego życia publicznego”, czyli ustawę lustracyjną. – Analogia do 4 czerwca 1992, czyli współdziałania różnego rodzaju agentur w celu obalenia rządu, jest jest najbardziej na miejscu – podkreślał Giertych.

W sieci pojawiło się nagranie debaty, jaką w telewizyjnym studiu toczyli między sobą m.in. Roman Giertych, Zbigniew Ziobro, Bronisław Komorowski, Jarosław Kalinowski, Piotr Semka, Andrzej Zybertowicz i Marek Migalski.



Mecenas Roman Giertych (wówczas Prezes Ligi Polskich Rodzin) analizował, co zdarzyło się w Sejmie dwa tygodnie wcześniej.



Jak mówił, wtedy to dała znać o sobie nieformalna koalicja, która jego zdaniem już funkcjonowała, ale nie chciała się ujawnić przed wyborami. – To jest koalicja Samoobrony Rzeczpospolitej z Andrzejem Lepperem, Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem i SLD z panem (Wojciechem – przyp. red.) Olejniczakiem – wymieniał.



– Ta koalicja zablokowała najbardziej kluczową ustawę dla polskiego życia publicznego, która jest zresztą zwalczana przez „Gazetę Wyborczą” bardzo ostro, to znaczy ustawę lustracyjną – dodawał Giertych atakując przy okazji pracowników redakcji Adama Michnika.

Ówczesny polityk LPR z pełnym zaangażowaniem przypominał, że „głosami PO, Samoobrony i SLD zablokowano rozpatrywanie przez Sejm ustawy, która już była w ostatnim etapie”.



– To już były poprawki Senatu. Gdyby nie głos Donalda Tuska i Jana Rokity, mielibyśmy już rozpoczęty proces lustracyjny – zaznaczał.



– Ta analogia, o której powiedział pan minister Szczygło, analogia do 4 czerwca 1992, czyli współdziałania różnego rodzaju agentur w celu obalenia rządu, jest jak najbardziej na miejscu. Ta sytuacja dokładnie przypomina tamtą i jest organizowana przez tych samych ludzi. A czy państwo pamiętają nagraną rozmowę, gdzie uczestniczył Donald Tusk, Waldemar Pawlak i Lech Wałęsa w „Nocnej Zmianie”, gdzie dogadywano obalenie rządu Jana Olszewskiego?! – podsumowywał Giertych znów uderzając w szefa Platformy Obywatelskiej.

Roman Giertych proponował też konkurencyjne wobec partii Tuska demonstracje i zapraszał wszystkich, którzy „chcą się skonfrontować z Platformą Obywatelską”.



– W wyniku rządów pana Tuska, Leppera i Olejniczaka grozi nam realnie powrót do władzy tych, którzy doprowadzili do III RP, wyprzedaży majątku narodowego i układu, który ogarnął Polskę – alarmował.



Przypomnijmy, że obecnie niektórzy politycy Platformy sugerują, iż po przejęciu przez nich władzy Giertych powinien zostać prokuratorem generalnym. Zobacz link poniżej.



