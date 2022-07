Zabili cywilów „ze względu na obrazek”. Chcieli zrobić prowokację

W miasteczku Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały z moździerza dom, zabijając czterech cywilów; atak był prowokacją służącą nagraniu propagandowej audycji telewizyjnej i oskarżenia o tę zbrodnię sił ukraińskich – poinformowało dowództwo operacyjne Południe Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Warto podkreślić, że ekipa filmowa propagandowych rosyjskich mediów stawiła się na miejscu zdarzenia dosłownie w mgnieniu oka. Oddziały ukraińskich sił zbrojnych znajdują się zbyt daleko, by uderzyć na Snihuriwkę z moździerza. Ze względu na obrazek w środkach masowego przekazu najeźdźcy zabili czterech cywilów” – czytamy w komunikacie dowództwa.



Doniesienia o oskarżeniach Moskwy pod adresem Kijowa, dotyczących zbrodni popełnianych przez rosyjskie wojska, pojawiają się od 24 lutego, czyli początku agresji Kremla na Ukrainę.



Najbardziej znanym przykładem takich działań są propagandowe medialne przekazy, które mają dowodzić, że ukraińskie siły zniszczyły Mariupol nad Morzem Azowskim. W tym 430-tysięcznym mieście, ostrzeliwanym od marca do maja przez Rosjan, zginęło co najmniej 22 tys. mieszkańców.