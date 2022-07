26-latek z zarzutami po ataku na ekipę TVP. Sam przyszedł na komisariat

26-letni mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia dwóch pracowników TVP po ataku, który miał miejsce pod warszawską siedzibą telewizji przy placu Powstańców Warszawy – potwierdził portal tvp.info w stołecznej policji. Napastnik sam zgłosił się na komisariat.

Rzecznik śródmiejskiej policji podinsp. Robert Szumiata potwierdził, że 26-latek usłyszał na komisariacie w sumie cztery zarzuty karne: dwa dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności i znieważenia. Wszystkie zarzuty policjanci postawili w związku z czynem chuligańskim, jakiego dopuścił się mężczyzna.



26-latek przyznał się do zarzutów i został zwolniony. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jak informuje Szumiata, 26-latek i dwaj pozostali mężczyźni, których widać na nagraniach, zostali wytypowani przez policjantów. Wszyscy zostali przesłuchani, lecz tylko 26-latek usłyszał zarzuty, bo dopuścił się czynów zabronionych.





Atak na pracowników TVP

źródło: portal tvp.info

Przypomnijmy, do incydentu doszło w niedzielę przy siedzibie TVP w centrum Warszawy. Dwaj agresorzy, co widać na nagraniach, grozili pobiciem członkowi ekipy Telewizji Polskiej, a jeden z nich napluł pracownikowi telewizji w twarz. Potem obaj odeszli, ale za chwilę wrócili i grozili ochronie obiektu TVP.Następnie znów odeszli, a mężczyzna, który wcześniej znieważył pracownika Telewizji Polskiej, rzucił w kierunku ekipy butelkę. Po wszystkim agresorzy wsiedli do podstawionego dla nich samochodu.. W oświadczeniu wydanym przez dyrektor centrum Jolantę Hajdasz czytamy: „Nie wolno przechodzić do porządku dziennego nad tego typu zdarzeniem, bo nigdy nie wiemy, jaki będzie ciąg dalszy – czy jest to działanie jednostek znajdujących się pod wpływem środków odurzających, czy zorganizowane działanie, które może eskalować”.