Ważny apel ministra obrony. Tego nie należy robić w mediach społecznościowych

Apeluję, aby w mediach społecznościowych nie publikować zdjęć, na których widać przemieszczanie się lub rozmieszczenie wojska – powiedział wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. To nie tylko nieroztropne, co wręcz groźne – wyjaśnił.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Na antenie Polskiego Radia 24 minister obrony narodowej poinformował, że suma pomocy zbrojeniowej Polski dla Ukrainy to kwota ponad 1,7 mld dolarów. – Jest to znacząca pomoc, sytuujemy się w czołówce państw, które wspierają Ukrainę – podkreślił Błaszczak.



Czytaj więcej: Tylko dwa państwa wyprzedzają Polskę pod względem pomocy wojskowej dla Ukrainy





Rosyjski wywiad tylko na to czeka

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Polskie Radio 24, portal tvp.info, PAP

Wicepremier apelował też, by nie publikować w mediach społecznościowych np. zdjęć przemieszczających się jednostek wojskowych, bo może to służyć Rosji.– Tak jak nie jest roztropne publikowanie swoich zdjęć prywatnych, tak nie jest roztropne, a jest wręcz groźne publikowanie zdjęć, na których pokazywane jest rozmieszczenia wojska – dodał.Przyznał, że publikowanie takich zdjęć to może być niefrasobliwość. – Ale też nie można wykluczyć złej woli, nie można wykluczyć tego, że Rosja posługuje się ludźmi, którzy świadomie bądź nie działają na jej rzecz – zaznaczył Błaszczak.