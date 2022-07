Kremlowska agentka mieszkała po sąsiedzku. Korespondent TVP: Naprowadzała na nas Rosjan

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała 60-letnią Ukrainkę pracującą dla rosyjskich służb. Kobieta mieszkała w Kijowie i zbierała dane na temat celów, przydatne przy atakach wroga. Okazuje się, że dywersantka była sąsiadką zespołu dziennikarzy i mieszkała w bloku obok – relacjonuje korespondent Telewizji Polskiej Tomasz Jędruchów.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Do zadań agentki – opisuje SBU – należało zbieranie informacji o lokalizacjach sprzętu wojskowego, punktów kontrolnych, obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów cywilnych w Kijowie i okolicy.





„Wojna tuż obok”

Wojna jest tuż obok ��

SBU zatrzymała 60-letnią Ukrainkę, agentkę rosyjskich służb specjalnych, która zbierała dane do nalotów rakietowych na Kijów.



Wczoraj @ushanovalena mnie uświadomiła, że ta kobieta mieszka w sąsiednim bloku i naprowadzała rosjan na nasze osiedle ��‍♂️ https://t.co/LtPb7vgVv3 — Tomasz Dawid Jędruchów (@tdjedruchow) July 19, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, SBU

„Według wstępnych informacji wróg planował wykorzystać te dane do ataków rakietowych, a także do ewentualnego sabotażu w Kijowie” – dodaje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. W ramach śledztwa ustalono, że 60-letnia obywatelka Ukrainy przekazywała Rosjanom zdjęcia i geolokalizacje obiektów wojskowych.„Wojna jest tuż obok” – stwierdził we wtorek korespondent TVP w Kijowie Tomasz Jędruchów. W mediach społecznościowych udostępnił informację o zatrzymaniu dywersantki wskazując, żeZatrzymana może wkrótce usłyszeć zarzuty zdrady kraju. Śledztwo trwa.Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zarejestrowała ponad pół tysiąca postępowań w sprawach dotyczących kolaboracji – przekazała SBU.