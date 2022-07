Urzędnicy Trzaskowskiego bronią milionowego projektu. Internauci nie mieli litości

„Sięgnęliśmy głęboko do naszego archiwum, aby pokazać wam, jaka zmiana zaszła na placu Pięciu Rogów w stosunku do 2020 roku” – napisał na Twitterze Zarząd Dróg Miejskich in opublikował zdjęcia. „Był asfalt, jest beton. Gratulacje” – odpowiadają warszawiacy. Podkreślają, że „jeśli zamiast zachwytu mieszkańców nad nową przestrzenią trzeba zdjęciami pokazać, że kiedyś było jeszcze gorzej, to coś na prawdę poszło nie tak”.

Po tym, jak Rafał Trzaskowski otworzył wyremontowany Plac Pięciu Rogów, zaczęła się fala kontrowersji. Chodziło głównie o betonozę.



Po dwóch tygodniach i tysiącach negatywnych opinii miejscy urzędnicy postanowili działać. Na Facebooku zamieścili fotografie zbiegu ulic Brackiej, Kruczej, Zgody, Szpitalnej i Chmielnej sprzed remontu oraz po wykonanych pracach.



„Co tu dużo pisać. Po prostu sami zobaczcie” – podkreślili w internetowym wpisie.



Zobacz także: Duma Trzaskowskiego okazała się wpadką. „Balonik pękł z hukiem”



Na odpowiedzi warszawiaków nie musieli długo czekać. „#betonoza” – brzmi najpopularniejszy z wpisów.



„Banalne spotkania pod Rotundą są już passé... Od dziś spotykamy się pod Fontanną Trzaskowskiego!” – żartują mieszkańcy i publikują zdjęcia umieszczonej na środku placu sadzawki, która okazała się kałużą ze spalonym sterownikiem. Więcej na ten temat TUTAJ.

Na placu Pięciu Rogów w Warszawie nawaliła sadzawka. Remont kosztował niemal 15 mln zł

Czytaj więcej: https://t.co/dxXbFQ23bQ#wieszwięcej #betonoza pic.twitter.com/Vae6kyPR4A — tvp.info ���� (@tvp_info) July 6, 2022

„No i jest tam teraz, a właściwie od początku remontu,– zaznaczają warszawiacy. Chodzi o to, że przed przebudową i zmianą ruchu drogowego w tym miejscu nie było nadliczbowych patroli policji ani straży miejskiej. Teraz praktycznie bez przerwy stoi tam co najmniej jeden patrol.Z kolei jeden z profili stołecznych przewoźników dodał: „Skradziono postój TAXI” – zwracając uwagę na fakt, że w przeszłości w tym miejscu było miejsce na kilka taksówek, a teraz go zabrakło.

Wkoło brud i szemrane towarzystwo

ZDM odpowiada

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLACU 5️⃣ ROGÓW pic.twitter.com/y8RTteeTdz — Miasto Jest Nasze ����♻️ (@MiastoJestNasze) July 13, 2022

„Przejdźcie się od placu, Chmielną w stronę Nowego Światu, jak tam pięknie.Warszawa pięknieje” – dodaje kolejny z internautów. Inni publikują też zdjęcia śpiących w tym miejscu bezdomnych i przypominają, że miasto od lat nie umie poradzić sobie z nagromadzeniem w tym miejscu pijanych i odurzonych narkotykami.„Fajne te elewacje budynków w całej okolicy... takieale jakie piękne malunki XXI-wiecznych jaskiniowców... faktycznie pełna klasa, jak na centrum stolicy przystało” – zaznaczają.Zobacz także: Betonowy plac za miliony. Rafał Trzaskowski: Zmieniliśmy to, co mogliśmy Odnoszą się również do informacji, że koszt remontu Placu Pięciu Rogów miał wynieść 14,5 mln zł. Teraz mówi się już o 19 mln, a to wciąż nie koniec.tzn. zamknięcie placu dla samochodów. I tyle. Super, że przy okazji pojawiły się też drzewa. Ale można to było zrobić dawno temu, bez grubych milionów” – czytamy w komentarzach.„Pytanie z prawego górnego rogu szachownicy” – napisał z kolei warszawiak, który udostępnił grafikę aktywistów ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Na przygotowanej przez nich planszy widać listę 25 zarzutów pod adresem władz miasta za błędy wokół przebudowy Placu Pięciu Rogów. We wspomnianym przez internautę „rogu” czytamy:i odcinek Kruczej nie został w ogóle zazieleniony”.Na wpis zareagowali sami urzędnicy; odpisali z oficjalnego profilu ZDM: „Trudno nam odpowiadać, dlaczegoPozostałych pytań zwyczajnie nie rozumiemy, może umie pan napisać bardziej zrozumiale, w czym jest problem?”Ale to niejedyny wpis, na który odpowiedzieli przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich.„Jak by nie patrzeć, niewiele się zmieniło.Tak asfalt zamieniliście na beton!” – napisał internauta, a urzędnicy odpowiedzieli ironicznie: „Zero zmian” i jeszcze raz pokazali zdjęcie placu sprzed i po remoncie.

W innym miejscu odnieśli się do opinii, że skoro muszą się tłumaczyć z przeprowadzonych prac, to znaczy, iż w projekcie coś nie wyszło. „Nic nie trzeba. Ujęcia przed/po stosujemy od lat. Ot, taki standard w komunikacji dużych inwestycji” – zapewnił ZDM, ale to również spotkało się z odpowiedzią internautów: „Taki standard tłumaczenia się, a nie standard komunikacji. Szczególnie jeśli sięgnęliście głęboko do archiwum, żeby uzyskać pożądany efekt”.



Zobacz także: Na placu Pięciu Rogów nawaliła sadzawka. „Nie spodziewajcie się sikającej wkoło fontanny”



ZDM odniósł się również do zarzutów, że chociaż sam plac został odnowiony, wkoło są obskurne i sypiące się kamienice, a z niemal każdej z nich biją po oczach niechlujne graffiti. „Warszawa dofinansowuje remonty kamienic, jednak ich właściciele muszą również partycypować w kosztach” – zaznaczyli urzędnicy.



„Jeden taki remont właśnie dobiega końca u zbiegu z ul. Szpitalną. Największy problem jest z kamienicą u zbiegu ulic Chmielnej i Zgoda. Jest w rękach prywatnych, ma skomplikowaną historię własnościową” – podkreślono.





„Plac pięciu cementowni”

Liczba komentarzy pod postem ZDM rośnie, a liczba zarzutów wobec władz miasta zdaje się nie mieć końca. „Zdjęcia sprzed wydania 19 mln złA po wydaniu tych 19 mln według waszych fotek po prostu są tam tłumy. Manipulować to potraficie” – czytamy.„Widzę kolejną ofensywę dezinformacyjną.Wyszedł plac pięciu cementowni, umajony sztuczną kałużą” – podsumowują cały projekt mieszkańcy.

„Świetna zmiana!

źródło: Portal tvp.info

Znalezienie pozytywnych opinii wśród setek komentarzy nie było łatwe, ale są i tacy, którym zmiana w centrum stolicy się podoba.„Przeszedłem się kilka dni temu, żeby ocenić samemu, mając z tyłu głowy głos o betonozie.– ocenia jeden z mieszkańców.Zobacz także: Afera pedofilska w Warszawie. „Związek miłosny” z 14-latką Inny dodaje, że przed remontem twierdzono, iż zmiany odstraszą spacerowiczów.Byłem parę razy” – zaznaczył, a kolejny stwierdził: „Świetna zmiana! Brawo Warszawa!”Przypomnijmy, że tydzień po otwarciu Plac Pięciu Rogów w centrum Warszawy został… rozkopany. Jak informował Zarząd Dróg Miejskich, awarii uległa instalacja elektryczna. Więcej na ten temat TUTAJ.