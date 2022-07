„Lewy” najdroższy w historii. Ile zapłaciła Barcelona?

Ten transfer to największe piłkarskie wydarzenie lata. Robert Lewandowski rok przed wygaśnięciem kontraktu opuścił Bayern Monachium i kolejnych kilka sezonów spędzi w Barcelonie. Prezes Katalończyków ujawnił sumę, która przekonała mistrzów Niemiec do sprzedaży swojej największej gwiazdy.

Mimo zapewnień Oliviera Kahna czy Hasana Salihamidzicia, którzy od kilku lat odpowiadają w Monachium za transfery, a którzy upierali się, że Lewandowski kolejny sezon spędzi w Bayernie, Polak dopiął swego i wymusił na władzach klubu zgodę na transfer.



Kapitan naszej reprezentacji, choć w sierpniu skończy 34 lata, wciąż uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy świata. Nic więc dziwnego, że Katalończycy — choć mogli przecież poczekać do lata i sporo zaoszczędzić — upierali się, by jak najszybciej zamknąć sprawę transferu. Zapłacili za to całkiem sporo…

�� Laporta confirma los 45+5 que se han pagado al Bayern por Lewandowski en @MisionTudn #mercato @JijantesFC — Gerard Romero (@gerardromero) July 18, 2022

Najdroższe transfery w historii polskiej piłki:

źródło: PORTAL TVP.INFO

Jak poinformował w poniedziałek prezes klubu Joan Laporta, Barcelona zapłaciła Bayernowi 45 milionów euro, a kolejnych 5 dopłaci, jeśli spełnione zostaną określone zmienne (zdobycie Ligi Mistrzów, korona króla strzelców i inne). To oznacza, że Lewandowski jest najdroższym w historii polskim piłkarzem: wyprzedził Krzysztofa Piątka, za którego Milan zapłacił Genoi 35 milionów euro, a także Arkadiusza Milika, którego Napoli kupiło z Ajaksu za 32 miliony.1. Robert Lewandowski (Bayern -> Barcelona) - 50 mln euro2. Krzysztof Piątek (Genoa -> Milan) - 35 mln3. Arkadiusz Milik (Ajax -> Napoli) - 32 mln4. Grzegorz Krychowiak (Sevilla -> PSG) - 27,5 mln5. Krzysztof Piątek (Milan -> Hertha) - 24 mln6. Wojciech Szczęsny (Arsenal -> Juventus) - 18 mln7. Piotr Zieliński (Udinese -> Napoli) - 16 mln8. Matty Cash (Nottingham -> Aston Villa) - 15,75 mln9. Grzegorz Krychowiak (PSG -> Lokomotiw) - 12 mln10. Jakub Kamiński (Lech Poznań -> Wolfsburg) - 11,5 mln