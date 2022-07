Lewandowski opuścił trening Barcelony

Robert Lewandowski przeszedł pozytywnie testy medyczne na zgrupowaniu Barcelony na Florydzie, ale nie wziął udziału w wieczornym treningu na stadionie w Fort Lauderdale. Tam we wtorek Barca rozegra towarzyski mecz z Interem Miami.

Według hiszpańskiego dziennika „Mundo Deportivo” i agencji Associated Press prezentacja Lewandowskiego jako zawodnika Barcelony została przełożona na wtorek i tego dnia polski piłkarz ma podpisać kontrakt.



– To była bardzo łatwa decyzja, żeby przejść do Barcelony. Barca wraca. Myślę, że mogę pomóc drużynie wrócić na szczyt europejskiego futbolu – powiedział Robert Lewandowski, cytowany na stronie katalońskiego klubu.





Lewandowski chwali Xaviego

źródło: pap

W niedzielę Lewandowski przywitał się z nowymi kolegami i rozmawiał już z trenerem Xavim Hernandezem. – Znam jego pomysły.– skomentował.Polski napastnik już 30 maja na zgrupowaniu kadry narodowej powiedział, że jego historia z Bayernem dobiegła końca. W monachijskim klubie występował od 2014 r.Spekulacje na temat jego transferu trwały półtora miesiąca. W sobotę mistrz Niemiec i Barcelona potwierdziły, że osiągnęły porozumienie w sprawie transferu.We wtorek czasu miejscowego FC Barcelona rozegra pierwszy mecz kontrolny w USA – z Interem Miami. 23 lipca zmierzy się w Las Vegas z Realem Madryt, a trzy dni później w Dallas z Juventusem Turyn. W ostatni dzień lipca wicemistrz Hiszpanii w Nowym Jorku zagra z miejscową drużyną Red Bulls.Niewykluczone, że w którymś z nich Lewandowski zadebiutuje w barwach 26-krotnego mistrza Hiszpanii, 31-krotnego zdobywcy krajowego pucharu, który pięć razy sięgnął po Puchar Europy.