Nadciągają tropikalne upały. Są alerty IMGW [PROGNOZA]

Prognozujemy, że we wtorek w centrum i na zachodzie kraju będzie słoneczna aura i bardzo ciepło. Termometry wskażą w centrum 30, a na zachodzie nawet 33 stopni Celsjusza – przekazała synoptyk IMGW Anna Woźniak. Instytut wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia w związku z prognozowaną falą upałów.

Rano na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. – Na wschodzie i w rejonach podgórskich rześko, tam temperatura wyniesie 12-14 stopni" – wskazała Woźniak. – W godzinach południowych i popołudniowych na północnym wschodzie zachmurzenie duże oraz możliwe słabe, przelotne opady deszczu – dodała.



Podkreśliła, że w centrum i na zachodzie będzie słonecznie i upalnie – tam temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Chłodniej na północnym wschodzie i nad morzem, gdzie termometry wskażą do 23 stopni. Woźniak zaznaczyła, że wieczorem w centrum i na zachodzie małe zachmurzenie i słonecznie.





Alert IMGW

w związku z prognozowaną falą upałów. Alerty dotyczą województw lubuskiego i wielkopolskiego oraz części powiatów dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.„Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i czwartek od 30 do 34 stopni, w środę od 33 do 36 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19 do 22 stopni” – wskazałOstrzeżenia drugiego stopnia wydano dla części powiatów sąsiednich województw: dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz dla województw łódzkiego i opolskiego, a także zachodnich powiatów mazowieckiego i śląskiego.„Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 18 stopni, tylko w nocy ze środy na czwartek od 18 do 21 stopni” – brzmi treść ostrzeżenia. Ostrzeżenie najniższego, pierwszego stopnia będzie obowiązywać w powiatach kotliny Kłodzkiej: kłodzkim i ząbkowickim.Wydane w poniedziałek ostrzeżenia obowiązywać będą od południa we wtorek aż do wieczora w czwartek. Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach zostaną wydane ostrzeżenia dla kolejnych regionów.