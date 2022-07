Gwiazdor Borussii cierpi na raka jąder. „Szok dla wszystkich”

Sebastien Haller, nowy nabytek Borussii Dortmund, cierpi na raka jąder. Chorobę zdiagnozowano po badaniach lekarskich w Szwajcarii, gdzie piłkarze przygotowują się do sezonu – poinformował niemiecki klub.

28-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej skarżył się na złe samopoczucie po treningu w poniedziałek rano w szwajcarskim w Bad Ragaz. Podczas badań „wykryto guz jądra” i piłkarz wrócił już do Dortmundu – podano na stronie internetowej Borussii.



– Dzisiejsze wieści były szokiem dla Sebastiena Hallera i dla nas wszystkich. Cała rodzina BVB życzy Sebastienowi jak najszybszego powrotu do zdrowia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić mu jak najlepsze leczenie – powiedział dyrektor sportowy Borussii Sebastian Kehl.



Haller znakomicie spisywał się w ostatnim sezonie Ligi Mistrzów, zdobywając dla Ajaksu Amsterdam 11 bramek. Więcej strzelili tylko Francuz Karim Benzema dla Realu Madryt – 15 oraz Robert Lewandowski dla Bayernu Monachium – 13.



W ubiegłym miesiącu Haller dołączył do Borussii. W klubie wicemistrza Niemiec miał zastąpić Norwega Erlinga Haalanda, który przeniósł się do Manchesteru City.