Szantaż gazowy Putina. Jasne stanowisko USA

Stany Zjednoczone zarzuciły Rosji używanie gazu naturalnego jako broni. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia o groźbę wstrzymania przez Kreml dostaw gazu do Europy, rzeczniczka Białego Domu Karine Jean Pierre zapowiedziała dalszą współpracę z Unią Europejską w sprawie uniezależnienia się od rosyjskiej energii.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Korespondent Polskiego Radia zapytał rzeczniczkę Białego Domu o groźbę nie wznowienia dostaw gazu do Europy po zakończeniu trwającej przerwy technicznej gazociągu Nord Stream 1.



– Rosja kontynuuje używanie gazu naturalnego jako broni politycznej i ekonomicznej. Działania Rosji zwiększają presję na rynki energii, prowadzą do wzrostu cen dla konsumentów i zagrażają globalnemu bezpieczeństwu energetycznemu – odpowiedziała Jean-Pierre.



Dodała, że działania Moskwy tylko utwierdzają USA i Komisję Europejską w słuszności działań prowadzących do uniezależnienia od rosyjskiej energii.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

– Od marca globalny ekspert LNG do Europy wzrósł o 75 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, a ze Stanów Zjednoczonych prawie trzykrotnie – wskazała rzeczniczka Białego Domu.Zapowiedziała też dalsza współpracę w tej dziedzinie USA z Unią Europejską. Przypomniała również o powołaniu wspólnego amerykańsko-europejskiego zespołu, który poszukuje możliwości dywersyfikacji dostaw energii do Europy.