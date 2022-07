Odessa to jedno z miast, które dla Rosjan jest wyjątkowym celem. Dla Ukrainy to okno na świat, wielki port, wspaniały kurort i kawał historii. Dziś sparaliżowana wojną Odessa broni się przed rosyjską napaścią. I choć o turystach, handlu i wakacjach trzeba było zapomnieć, to okazuje się, że zdarzające się od czasu do czasu ostrzały rakietowe – jakkolwiek by to strasznie brzmiało – da się oswoić. Ekipa programu „Alarm!” była na miejscu.

