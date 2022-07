Pierwsza dama Ukrainy w USA. Spotkała się z sekretarzem stanu

Żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska spotkała się w poniedziałek w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem – poinformował rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

„Jestem tutaj (w USA – przyp. red.) na zaproszenie Pierwszej Damy Jill Biden. Ona odwiedziła Ukrainę w maju, aby osobiście porozmawiać z tymi, którzy stracili domy i bliskich na wojnie. Teraz moja kolej, by mówić w USA o potrzebach Ukrainy w naszym ruchu oporu i walce z agresorem” – napisała Zełenska na Facebooku.



Żona prezydenta Ukrainy także poinformowała, że spotkała się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. „Jego stanowisko co do faktu »suwerennej, niepodległej Ukrainy, która będzie istniała znacznie dłużej niż Putin«, pozostaje bez zmian” – napisała.



Jak podaje agencja Associated Press, we wtorek Zełenska ma spotkać się z Jill Biden, a w środę ma przemawiać w Kongresie USA.