Zełenski: Armii rosyjskiej coraz trudniej utrzymać pozycje [WIDEO]

Siły zbrojne naszego państwa zdołały zadać najeźdźcom znaczne straty logistyczne. Armii rosyjskiej coraz trudniej jest utrzymać pozycje na zdobytym terytorium – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym orędziu.

– Krok po kroku posuwamy się naprzód, zakłócamy dostawy dla okupantów, identyfikujemy i neutralizujemy kolaborantów. Perspektywa jest oczywista: flaga ukraińska będzie we wszystkich naszych miastach i wsiach. Jedyne pytanie to czas. I póki ten czas trwa, nie zapomnij zapewnić informacji i wsparcia emocjonalnego naszym ludziom na okupowanych terenach – zaapelował do rodaków.



Zełenski poinformował również, że trwa audyt personalny w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). – Rozważana jest kwestia zwolnienia 28 urzędników. Różne poziomy, różne kierunki. Ale podstawy są podobne: niezadowalająca wydajność pracy – wskazał.



W niedzielę prezydent zwolnił SBU Iwana Bakanowa i prokurator generalną Irynę Wenediktową. W czerwcu portal Politico podał, że Bakanow może stracić stanowisko w związku z ujawnionymi zdrajcami w SBU.



Sam Zełenski powiedział jednak później, że gdyby chciał zwolnić Bakanowa, to już by to zrobił. Zaznaczył, że po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie rozpoczęto kontrole w organach ścigania i na ich podstawie mają być podejmowane decyzje kadrowe.