Kiedy na ukraińskie miasto spadną rosyjskie rakiety, do pracy ruszają strażacy i ratownicy. Pojawiają się na miejscu pomimo trwającego ostrzału, wchodzą do płonących budynków, nawet gdy te runęły pod wpływem siły uderzenia. Reporterka TVP Karolina Pajączkowska spędziła dzień z bohaterami z Charkowa, którzy w każdej chwili ryzykują życiem, by nieść pomoc innym.

