Prezes TK odpowiada dziennikarzowi. Zarzuca mu nierzetelność

„Po ponadgodzinnej rozmowie, podczas której zarysowałam problematykę wskazaną w Pana zagadnieniach, odnosząc się merytorycznie do każdego z interesujących Pana punktów w swym artykule, stworzył Pan profil oparty na rozmowach z anonimowymi osobami, do których to wypowiedzi nawet nie miałam się sposobności odnieść” – napisała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w liście do red. Dariusza Kałana, autora artykułu na jej temat w portalu Politico.

Do listu dotarł serwis wPolityce.pl. Przyłębska przekonuje w nim, że w artykule między innymi pominięto jej wypowiedzi na temat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, wyboru sędziów czy orzecznictwa. Poniżej publikujemy cały list.



„Szanowny Panie Redaktorze, w maju br. zwrócił się Pan do Rzecznika Prasowego Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o »rozmowę dla portalu POLITICO« bowiem, jak Pan napisał: »Portal jest zainteresowany publikacją Pani profilu opartego na rozmowie z Panią«. Wskazał Pan problematykę, jaką mamy poruszyć w rozmowie, a mianowicie:



1. Podsumowanie dotychczasowej kadencji: sukcesy i porażki.

2. Wybrane orzecznictwo TK (m.in. ws. dostępu do aborcji i przepisów unijnych).

3. Efektywność prac TK: liczba spraw wpływających do TK, liczba rozpoznanych spraw i porównanie z latami poprzednimi.

4. TK a spór polityczny w Polsce: niezależność TK i legalność wyboru sędziów.

5. Zmiany PiS w wymiarze sprawiedliwości po 2015 r.: cele, realizacja i efekty.

6. Biografia zawodowa Pani Prezes.

7. Życie prywatne – zainteresowania, rodzina i przyjaciele, plany na przyszłość.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wPolityce.pl

Po ponadgodzinnej rozmowie, podczas której zarysowałam problematykę wskazaną w Pana zagadnieniach, odnosząc się merytorycznie do każdego z interesujących Pana punktów w swym artykule, stworzył Pan profil oparty na rozmowach z anonimowymi osobami, do których to wypowiedzi nawet nie miałam się sposobności odnieść a ponadto przytoczył Pan rozliczne pojawiające się w mediach informacje, które w istocie służyły zdeprecjonowaniu mojej osoby, a nie ukazaniu mej prawdziwej sylwetki. Nie przytoczył Pan moich obszernych wypowiedzi dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, wyboru sędziów, orzecznictwa.. W ten oto sposób utwierdził mnie Pan w przekonaniu, że nie są Państwo zainteresowani prawdą, a jedynie narracją zbudowaną w taki sposób aby uzasadnić głoszone wcześniej w przestrzeni publicznej tezy.Jak się okazuje, odbyliśmy pseudorozmowę, podczas której jeden z rozmówców okazał się nieuczciwy i nierzetelny. Powstaje pytanie, czy z takim założeniem przyszedł Pan na spotkanie z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy po rozmowie jej treść, tak bardzo nie wpisywała się w nieprawdziwą narrację, że została zmodyfikowana”.