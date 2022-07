Jak Niemcy zareagowali na wojnę? Jest wynik badania

Skutki rosyjskiego ataku na Ukrainę powodują zwiększoną oszczędność energii w Niemczech, wynika z badania Yougov przeprowadzonego dla agencji dpa. Według sondażu 39 procent pytanych zmniejszyło zużycie energii od początku wojny. Wśród najpopularniejszych metod oszczędzania są krótsze lub chłodniejsze prysznice.

Ogółem 39 procent uczestników zmniejszyło zużycie energii od początku wojny – na samym początku rosyjskiego ataku (11 procent) lub w ciągu ostatnich czterech tygodni (28 procent). Dalsze 27 procent twierdzi, że i tak zwraca uwagę na mniejsze zużycie energii, ale od początku wojny go nie zmniejszyło.



Jak wynika z sondażu 49 procent osób oszczędzających energię bierze krótsze lub zimniejsze prysznice. Ponad połowa (53 procent) zmniejszyła liczbę urządzeń elektrycznych w trybie czuwania. Ponad jedna trzecia osób oszczędzających energię (35 procent) chce poddać swoje ogrzewanie kontroli lub już to zrobiła. Z kolei tylko co dziesiąty (10 proc.) ograniczył streaming filmów lub seriali, a 18 proc. mniej gotuje.