Gorąca dyskusja w „Gościu Wiadomości”. Kropiwnickiemu puściły nerwy

Dostawy węgla do Polski i agresja wobec pracowników TVP – takie kwestie zdominowały program „Gość Wiadomości”. Zaciekłą dyskusję na te tematy toczyli Robert Kropiwnicki z KO i Robert Gontarz z PiS. Poseł PiS przypomniał, że Rafał Trzaskowski nominował tzw. babcię Kasię do nagrody „Warszawianka Roku”. – Może ci panowie myśleli, że też będą nominowani, promujecie osoby skrajnie chamskie, wulgarne – powiedział komentując atak na ekipę TVP.

– Przede wszystkim musimy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Jako PiS dołożyliśmy wszelkich starań, by Polska dywersyfikowała źródła dostaw. (…) Donald Tusk powiedział, że mamy gaz rosyjski, więc nie potrzebujemy norweskiego. (…) Gdybyśmy słuchali tego człowieka i jego rad gospodarczych, to bylibyśmy w podobnej sytuacji jak Niemcy – przekonywał Gontarz.



Gdy Kropiwnicki zauważył, że w Polsce zabrakło węgla, polityk PiS przypomniał, że problemy z dostępnością są spowodowane wojną na Ukrainie.



Poseł KO oburzył się, gdy przypomniano mu, iż politycy jego ugrupowania chcieli zamknięcia kopalni Turów.



– Nie chodziło o zamykanie! (…) Wy nikogo nie słuchacie, krzyczycie, jak na spotkaniach Kaczyńskiego z ludźmi. (…) Turów – nie byliśmy za zamykaniem Turowa. Płacimy ogromne kary. Mówiliśmy, że trzeba rozmawiać z Czechami i KE. Gdybyście rządzili na Saharze, to by piasku zabrakło – powiedział Kropiwnicki.



– Przecież pan Trzaskowski mówił, że trzeba wykonywać wyroki TSUE i zamknąć kopalnię w Turowie. To oznaczałoby, że Polska byłaby w trudnej sytuacji energetycznej. (…) Jak brakowało czegoś, to się na potęgę sprzedawało spółki Skarbu Państwa. I wie pan co? Pierdyknęło, jak mówiła pani Bieńkowska – odpowiedział mu Gontarz.

Politycy odnieśli siętakże do ataków na pracowników TVP.



Lempart, która była popierana przez całą opozycję. Ta „Babcia Kasia”, która zachowuje się w skandaliczny sposób, wyzywa innych ludzi – powiedział.



Kropiwnicki zareagował: „Uprawiacie propagandę. Pan się zachowuje jak propagandzista”.



– Trzaskowski nominował te kobiety (Martę Lempart i Babcię Kasię – przyp. red.) do tytułu do nagrody „Warszawianki Roku”. Może ci panowie myśleli, że też będą nominowani. Promujecie osoby skrajnie chamskie, wulgarne – uzupełnił przedstawiciel PiS.



Przypomniał także ataki na prezes Trybunału Konstytucyjnego. – Takie same słowa padają w stronę prezes Przyłębskiej. Chcecie łamać konstytucję – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tego Kropiwnicki nie był już w stanie wytrzymać i zwrócił się do Gontarza: „Chłopie, chłopie, zejdź na ziemię. Przeczytaj maile Dworczyka. Co ty robisz!”