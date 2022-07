Żar z nieba. Zamknięto szkoły, obiekty sportowe i obozy. Stanęła kolej

Najwyższe w historii pomiarów temperatury zanotowano w poniedziałek w Walii oraz na Wyspach Normandzkich, natomiast niewiele do rekordu zabrakło w Anglii oraz w Irlandii. W związku z falą upałów rząd ogłosił stan wyjątkowy.

Brytyjski urząd meteorologiczny Met Office jest niemal pewien, że podczas przechodzącej przez Wyspy Brytyjskie fali upałów temperatura przekroczy rekordowe 38,7 st. C, które w lipcu 2019 r. zmierzono w ogrodach botanicznych uniwersytetu w Cambridge, a być może nawet dojdzie do 40 stopni. Ale najprawdopodobniej brytyjski rekord pobity zostanie dopiero we wtorek.



W poniedziałek najwyższą temperaturę – 38,1 stopni – zanotowano w miejscowości Santon Downham w hrabstwie Suffolk w południowo-wschodniej Anglii. Jeśli chodzi o pozostałe części Zjednoczonego Królestwa, to w Walii temperatura w szczytowym momencie dnia doszła do 37,1 st., w Szkocji 31,3 st., a w Irlandii Północnej – 31,1 st., przy czym temperatura zmierzona w Walii okazała się zarazem najwyższą w historii pomiarów w tym kraju.





Rekord ustanowiono w poniedziałek również na będących dependencją Korony Brytyjskiej Wyspach Normandzkich – na największej z nich, Jersey, termometry pokazały 37,9 st. C.Krajowa służba meteorologiczna wprowadziła

W całym kraju zamknięto szkoły, obiekty sportowe i obozy letnie, a firmy kolejowe odwołały usługi. Sieć Network Rail, która obsługuje krajowe pociągi, zachęcała klientów do podróżowania tylko w przypadku konieczności. Londyńskie metro zmniejszyło liczbę przejazdów na niektórych swoich liniach, ostrzegając, że wysokie temperatury mogą mieć wpływ na sprzęt.



Służba zdrowia przygotowała się zaś na gwałtowny wzrost liczby telefonów z wezwaniami. Według brytyjskiego sekretarza zdrowia Steve'a Barclay'a rząd zwiększył możliwości usług pogotowia ratunkowego i systemów opieki zdrowotnej, aby pomóc im w reagowaniu.





Wysokie temperatury w Irlandii

Blisko rekordu było w Irlandii. W Dublinie temperatura doszła do 33 stopni, co jest drugim w historii pomiarów w tym kraju wynikiem i najwyższym kiedykolwiek odnotowanym w stolicy. Najwyższą zmierzoną temperaturą w Irlandii pozostaje 33,3 st., co miało miejsce w 1887 r.