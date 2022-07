Po awarii turbiny „siła wyższa”. Gazprom zakręca kurek z gazem

Rosyjski Gazprom zapowiedział klientom w Europie, że nie może zagwarantować dostaw gazu z powodu „nadzwyczajnych” okoliczności. Tak wynika z dokumentów, do których dotarł Reuters. To oznacza, że wkrótce Stary Kontynent będzie musiał sobie poradzić bez niebieskiego paliwa z Rosji.

Znana jako klauzula „aktu Bożego”, siła wyższa jest standardem w umowach biznesowych i określa ekstremalne okoliczności, które zwalniają stronę z jej zobowiązań prawnych.



Uniper, największy niemiecki importer rosyjskiego gazu, znalazł się wśród klientów, którzy otrzymali pismo. Koncern poinformował, że odrzucił wniosek jako nieuzasadniony. – Aby zabezpieczyć naszą płynność finansową i wywiązać się z umów na dostawy z naszymi klientami, jesteśmy zmuszeni do podjęcia kroków, które wyraźnie trzeba określić jako środki nadzwyczajne – mówi prezes Uniper Klaus-Dieter Maubach



RWE, największy niemiecki producent energii i kolejny importer rosyjskiego gazu, również poinformował, że otrzymał zawiadomienie o sile wyższej.



Obecnie trwa konserwacja gazociągu Nord Stream I podczas której wstrzymany jest transport gazu. Wcześniej Gazprom zmniejszył dostawy do 40 procent i uzasadniał to serwisowaniem turbiny.