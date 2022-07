Stallone wylał wiadro pomyj na Winklera. Poszło o serię „Rocky”

Sylvester Stallone za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się do Irwina Winklera, który jest producentem filmów z serii „Rocky”, by oddał mu do nich część praw. Użył specyficznych „argumentów”.

Stallone jest scenarzystą i gwiazdą pięciu filmów z serii „Rocky”, a także dwóch spin-offów z cyklu „Creed”, ale nie posiada do nich żadnych praw. Jak napisał na Instagramie, ta kwestia jest dla niego „bardzo bolesna”.



Aktor opublikował na Instagramie karykaturę Winklera jako węża z ludzką głową i umieścił pod nią następujący wpis:



„Bardzo pochlebny portret wielkiego producenta »Rocky'ego« i »Creeda«, Irwina Winklera, autorstwa jednego z największych artystów w naszym kraju... Po tym, jak Irwin kontrolował »Rocky'ego« przez 47 lat (a teraz również »Creeda«), chciałbym mieć z powrotem choć odrobinę tego, co zostało z moich praw, zanim przekaże on to tylko swoim dzieciom. Byłby to chyba sprawiedliwy gest ze strony tego 93-letniego dżentelmena?”.





Dodał jeszcze: „Ta kwestia zżera mnie od środka, bo chciałbym zostawić moim dzieciom jakiś kawałek Rocky'ego”.

Ponadto, w sobotę aktor zamieścił na swoim profilu instagramowym okładkę powieści „The Arrangement: A Love Story”, której autorem jest syn Winklera, David. Gwiazdor określił ją jako najgorszą książkę, jaką kiedykolwiek czytał, stwierdzając, że jedyne do czego się nadaje, to „do pełnienia funkcji zamiennika papieru toaletowego”.



Dodał, że autor jest synem „wyjątkowo nieutalentowanego i pasożytniczego producenta »Rocky'ego« i »Creeda«”. Wspomniał, że gdyby nie Winkler senior, filmów o Rockym byłoby o co najmniej trzy więcej.



Winkler ma na swoim koncie również takie hity jak „Wściekły byk” i „Chłopcy z ferajny”.

źródło: PAP Life

Za scenariusz i występ aktorski w pierwszej odsłonie „Rocky'ego” gwiazdor otrzymał 75 tys. dolarów oraz 10 proc. z zysków. Jak powiedział wcześniej serwisowi Variety, nie forsował wówczas kwestii praw autorskich ze względu na „panujący wtedy kodeks postępowania w biznesie”.