Co Niemcy robią dla Ukrainy? Niemiecki rząd ignoruje apel o narodową konferencję

Nie będzie reakcji rządu na pismo przewodniczącej komisji obrony w Bundestagu do kanclerza Olafa Scholza z wezwaniem do zorganizowania narodowej konferencji poświęconej Ukrainie – poinformowała zastępca rzecznika niemieckiego rządu Christiane Hoffmann w poniedziałek w Berlinie.

– Jesteśmy w stałym kontakcie we wszystkich sprawach dotyczących Ukrainy, zarówno w parlamencie, jak i w gronie ministrów, w ministerstwie obrony i tak dalej – powiedziała Hoffmann.





Konferencja nt. pomocy dla Ukrainy

Przewodnicząca komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann w piśmie do kanclerza Olafa Scholza domagała się spotkania, na którym przedstawiciele polityki i Urzędu Kanclerskiego, przemysłu zbrojeniowego, związków zawodowych i Bundeswehry uzgodniliby dalsze kroki wobec Ukrainy. Polityk partii FDP w piśmie do kanclerza zwróciła uwagę, że konieczne jest pilne wyjaśnienie, co Niemcy robią obecnie i co Bundeswehra, przemysł i polityka jeszcze będą w stanie zrobić w najbliższych tygodniach.„To, jak długo Ukraina będzie mogła się bronić i na ile będzie to ostatecznie skuteczne, zależy szczególnie także od wsparcia Niemiec” – wskazała wcześniej Strack-Zimmermann.

Niemiecki rząd nie chce konferencji ws. Ukrainy

Jak oceniła Strack-Zimmermann, niemiecki rząd zrobił wiele, ale musi „zrobić jeszcze więcej, by pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę”.Portal telewizji ARD poinformował, że zastępca rzecznika niemieckiego rządu „odmówiła komentarza na temat propozycji. Nie będzie żadnej reakcji na to pismo”.