Gwałt w aquaparku we Wrocławiu. Ofiarą miał paść 12-latek

W sobotę, 16 lipca, we wrocławskim aquaparku miał zostać zgwałcony 12-letni chłopiec. Policja potwierdza, że zatrzymała mężczyznę mogącego mieć związek z tym zdarzeniem.

O sprawie jako pierwszy poinformował portal tuwrocław. Według portalu, chłopiec został zgwałcony w toalecie we wrocławskim aquaparku przy ul. Borowskiej. Do zdarzenia miało dojść w sobotę, 16 lipca, wczesnym popołudniem.



Zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu potwierdził, że policjanci wspólnie z prokuraturą prowadzą czynności procesowe w związku ze zdarzeniem kryminalnym dotyczącym przestępstwa o charakterze seksualnym z udziałem osoby nieletniej, które – jak podano – zaistniało prawdopodobnie na terenie wrocławskiego aquaparku.



Poinformowano też, że „intensywne i skuteczne oraz podjęte natychmiast czynności policyjne doprowadziły do zatrzymania mężczyzny mogącego mieć bezpośredni związek z tym zdarzeniem”. „Ponieważ sprawa jest realizowana przez policjantów oraz prokuraturę i czynności z udziałem osoby nieletniej oraz zatrzymanej osoby dorosłej są w tej chwili realizowane, więcej informacji będziemy mogli przekazać po ich zakończeniu” – czytamy w komunikacie.