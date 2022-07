„El Pais”: Rosyjskie statki widmo kradną zboże na Ukrainie

Hiszpański dziennik „El Pais” ustalił, że dzięki zdjęciom satelitarnym wykryto, iż co najmniej 20 rosyjskich i syryjskich statków wyłączyło swoje systemy nawigacyjne m.in. podczas nielegalnego załadunku zboża z terytoriów okupowanych na Ukrainie. Jak informuje gazeta na swoim portalu, statki te dostarczyły do kilku portów na świecie transporty zboża skradzionego przez Moskwę Ukrainie.

Z ustaleń madryckiej gazety wynika, że część transportów ze skradzionymi plonami Rosjanie skierowali przez Bosfor do Syrii, a także do portów kilku innych krajów w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego.



Dziennik twierdzi, że aby proceder nie wyszedł na jaw, transportujące zboże jednostki wyłączają na Morzu Czarnym sygnał lokalizacyjny wymagany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Uruchamiają go dopiero w okolicach Bosforu.



Hiszpańska gazeta pisze, że zarówno ukraiński rząd, jak i międzynarodowi aktywiści za pośrednictwem analizy zdjęć satelitarnych potwierdzili, że za procederem masowej kradzieży ukraińskich zbóż stoi bezpośrednio państwo rosyjskie.





Zobacz także: Statek ze skradzionym ukraińskim zbożem namierzony w Turcji

Jak podają autorzy artykułu, „rosyjski statek towarowy Matros Koshka zniknął w czerwcu na środku Morza Czarnego. To samo stało się w tym miesiącu z Laodyceą, statkiem handlowym pod banderą syryjską – gdy tylko przekroczył Cieśninę Bosfor, kierując się na północ, zniknął z radarów (…) Żaden nie ucierpiał z powodu wypadku. Nie było też błędów technicznych”.

Jak wskazano, statek towarowy Nadezhda 10 maja płynął po Morzu Czarnym, kierując się na północ. „Kiedy zbliżył się do Krymu zajmowanego przez Rosję, zniknął z systemów nawigacji” – napisano. Jak wynika ze zdjęć satelitarnych, statek zacumował w Kerczu, mieście pozostającym pod rosyjską kontrolą od 2014 r.



„W jego porcie przemysłowym znajdują się silosy do przechowywania zboża i dźwigi do załadunku statków. Trzy dni później satelity ponownie robią zdjęcie portu w Kerczu, ale Nadezhdy już nie widać. Okręt pojawia się ponownie na mapach morskich 12 maja, gdy zapadał zmrok. Znajduje się na Morzu Azowskim, kierując się na południe” – pisze hiszpański dziennik, podkreślając, że w ciągu 48 godzin jednostka wyłączyła swój system nawigacyjny.

#wieszwiecej Polub nas

Una investigación de EL PAÍS identifica al menos una veintena de buques rusos y sirios que apagan sus sistemas de navegación para no ser detectados mientras cargan ilegalmente el grano de los territorios ocupados en Ucrania https://t.co/IWIf9izkjt — EL PAÍS Internacional (@elpais_inter) July 17, 2022

Według ukraińskiej grupy śledczej SeaKrime Nadezhda zniknęła z map, by nielegalnie ładować kukurydzę na terenach okupowanych przez Rosję. Od kwietnia ten rosyjski statek ośmiokrotnie przepłynął Morze Czarne do tureckiego portu Samsun, gdzie zboże jest sprzedawane na rynku na podstawie fałszywych dokumentów.

„Z danych rządu w Kijowie wynika, że Rosja wykradła już (z Ukrainy – red.) ponad 500 tys. ton zboża” – napisał „El Pais”.



Z ustaleń gazety wynika, że zrabowane ukraińskie zboże wysyłane jest przez Rosję w kierunku Krymu pojazdami ciężarowymi przez Zaporoże. Część transportów eskortowanych jest przez wojskowe pojazdy oznaczone literą „Z”, symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Według „El Pais” kradzieże ukraińskiego zboża przez Rosjan miały miejsce już w 2014 r., kiedy popierani przez Kreml separatyści rozpoczęli walki w Donbasie. W ciągu kolejnych ośmiu lat, jak utrzymuje gazeta, wykradali oni zboże z terenów okupowanych w rejonie Doniecka i Ługańska, aby następnie wysłać je w głąb Rosji. Tam płody rolne miały być wprowadzane do obrotu jako rosyjskie produkty z lokalnego rynku.