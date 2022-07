Podsumowali lotnicze delegacje Grodzkiego. Kwota robi wrażenie

Ponad ćwierć miliona złotych pochłonęły zagraniczne delegacje lotnicze marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego – informuje Interia.pl. Portal wcześniej opisał podróż marszałka do Miami lutym 2022 r., która kosztowała łącznie 113 289,24 zł. W sumie podróży było 26 i przeciętnie każda z nich miała pochłonąć 11,2 tys. „W kuluarach izby wyższej to żadna tajemnica, że najważniejszy z senatorów lubi podróżować” – komentuje portal.

Wylot do Miami mocno zdenerwował Donalda Tuska – przypomina Interia. – Szef nie chciał, żeby sprawa wypłynęła do mediów, a Kancelaria Senatu chwali się tym wyjazdem na swojej stronie internetowej – mówił wówczas jeden z rozmówców portalu.





Zdaniem redakcji „Tomasz Grodzki najwyraźniej nie przejął się krytyką mediów”, bo po ujawnieniu, że kolejnym przystankiem na mapie senackich podróży miał być Dubaj, początkowo „nie zamierzał zmieniać planów”. Miał zrezygnować z podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dopiero po dyskusji z Donaldem Tuskiem.

Druga pod względem kosztów pozycja to delegacja do Japonii na zaproszenie przewodniczącej Izby Radców. „Diety, noclegi i przelot zamknęły się w kwocie 75 tys. 530 zł” – wskazano.

„Próbowaliśmy się dowiedzieć, kto jeszcze lata z marszałkiem, gdzie i w jakim celu podróżowały senackie delegacje oraz jakie były koszty poszczególnych wyjazdów. Odpowiedź Kancelarii Senatu nie uwzględnia pełnego składu osobowego podróży, ale obejmuje okres od 12 listopada 2019 r. do 5 maja 2022 r., kiedy izba otrzymała nasz wniosek o informację publiczną. Jak się okazuje, w tym czasie samolot z Tomaszem Grodzkim latał poza granice Polski 26 razy” – zaznaczono w artykule portalu.

Interia wymienia m.in. podróże: do Austrii (dwa dni, na obchody rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i wizyty św. Jana Pawła II – 10 031 zł), Rzymu (XXV Walny Zjazd Polaków, 17 603 zł), St. Louis (14 281 zł), czy następujące tuż po sobie wizyty w Paryżu (25 i 26 czerwca 2021 r., 5550 zł) i Akwizgranu (28 czerwca, 4681,67 zł).

Marszałkowi, wynika z tych informacji, często towarzyszą senatorzy opozycji. Do niedawna nieczęsto zdarzało się, że w delegacji brał udział przedstawiciel PiS.

– Od samego początku był duży dystans do tego, co robi marszałek. Nie było zakazu, ale zalecaliśmy senatorom dużą ostrożność. Orędzie do narodu ukraińskiego było przekroczeniem Rubikonu i od tego momentu rekomendacja dla PiS jest taka, żeby nie brać udziału w wyjazdach z Tomaszem Grodzkim – powiedział cytowany przez portal wicemarszałek Senatu Marek Pęk (Prawo i Sprawiedliwość).





W marcu marszałek Grodzki zamieścił na Twitterze nagranie, skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy, w którym m.in. przepraszał, że „niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i że „nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". – W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – mówił marszałek Senatu.





W reakcji na te słowa PiS złożył wniosek o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka, jednak – w kwietniu 2022 r., nie uzyskał większości w Izbie.