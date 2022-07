Wałęsa wybiera się do Moskwy. Chce zmienić system polityczny

Były prezydent Lech Wałęsa oznajmił na Facebooku, że zamierza wybrać się do Moskwy i pomóc Rosjanom w zmianie systemu politycznego. „Uwierzcie mi, jestem wiernym przyjacielem Narodu Rosji” – napisał Wałęsa.

W ostatnim Lech Wałęsa udzielił wywiadu „Le Figaro”, w którym stwierdził, że Rosja powinna zostać zniszczona, a jej ludność nie powinna przekraczać 50 milionów mieszkańców.



W niedzielę w rosyjskiej telewizji publicznej ekspert ds. wojskowości Igor Korotczenko zaproponował takie ogłoszenie: „Poszukiwany. Pięć milionów dolarów albo euro za jego głowę. Dla dowolnego Europejczyka, który go przyprowadzi”.



W poniedziałek Wałęsa napisał na Facebooku, że „jest wiernym przyjacielem Narodu Rosji.”



„Nigdy nie podniosę ręki i każdego będę zniechęcał do ataku na Rosję. Natomiast zaatakowany będę się bronił i do obrony namawiał” – napisał Wałęsa.











źródło: facebook

Następnie twierdzi, że „zrobi wszystko, aby pomóc Rosji”. Jego zdaniem największym problemem jest system polityczny, „który umożliwia jednostce przez wielość kadencji budowanie bandyckich grup zagrażając pokojowi świata”.Wałęsa deklaruje, że jest gotów pomóc Rosjanom w zmianach i może przyjechać do Moskwy.„Nie musicie wydawać 5 milionów euro na osądzenie mnie jestem gotów stawić się w Moskwie i spotkać otwarcie publicznie ze wszystkimi tymi oskarżeniami, oskarżycielami z Waszej telewizji.”