Turcja ostrzega, co zrobi, jeśli Szwecja i Finlandia nie zrealizują obietnic

Jeżeli Szwecja i Finlandia nie zrealizują obietnic dotyczących walki z terroryzmem zapisanych w ich porozumieniu z Turcją, Ankara zamrozi ich akcesję do NATO – ostrzegł w poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Szwecja nie świeci na razie przykładem, jeśli chodzi o realizację tych ustaleń – ocenił Erdogan.



W podpisanym pod koniec czerwca na szczycie NATO w Madrycie dokumencie Turcja zgodziła się poprzeć akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjskimi organizacjami uznawanymi za terrorystyczne. Erdogan podkreślił wówczas, że wśród zobowiązań krajów północnych znalazło się również wydanie osób podejrzanych o działalność terrorystyczną.



– Najpierw Szwecja i Finlandia powinny wypełnić swoje zobowiązania zapisane w tekście porozumienia (...). Jeżeli tego nie zrobią, to oczywiście nie ma mowy o wysłaniu wniosku ratyfikacyjnego do naszego parlamentu – powiedział prezydent Turcji na konferencji prasowej po zakończeniu trzydniowego szczytu w Madrycie.