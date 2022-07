Pokazali filmik i powiedzieli, że córka nie żyje. Chcieli wywiadu z matką z Winnicy

Czteroletnia Liza zginęła w wyniku barbarzyńskiego ostrzału Winnicy w miniony czwartek. W ciężkim stanie do szpitala trafiła jej mama. Choć przed kobietą ukrywano informację o śmierci dziecka, to Irina dowiedziała się o tym od dziennikarzy włoskiej stacji Rai News 24, którzy przeprowadzali z nią wywiad.

Fragment wywiadu opublikował portal Nexta. Kobieta zanosi się od płaczu, oglądając na telefonie filmik ze swoją córeczką, nagrany chwilę przed tym, jak na Winnicę spadły rakiety.



– Świat patrzy na to wszystko i nas nie broni, ile razy prosiliśmy, żeby zamknęli niebo, a wszyscy po prostu patrzą, jak zabijają Ukrainę, nasze dzieci, naszych żołnierzy, naszych ludzi. Trzeba obronić ludzi przed tym tyranem, bo inaczej pójdzie dalej – mówi Ukrainka w wywiadzie dla Rai News 24.



Kobieta wciąż znajduje się w ciężkim stanie. W wyniku ostrzału straciła nogę. Nie poinformowano jej także, o tym, co stało się z jej córeczką. Lekarze i rodzina mieli tę informację zataić, by nie pogarszać stanu zdrowia Iriny.



W sieci pojawiły się informacje, że włoscy dziennikarze powiedzieli kobiecie o śmierci dziecka.

a seguito del suo tweet intendo chiedere immediatamente spiegazioni al fixer. Sarebbe gravissimo e imperdonabile. Ovviamente non parlando io ucraino mi sono affidata a lui che assolutamente non mi aveva detto che non fosse informata.e avevamo autorizzazione medici per intervista — Laura Tangherlini (@LTangherlini) July 16, 2022

‼️The first interview with Irina Dmitrieva, who lost her 4-year-old daughter during the missile attack on #Vinnytsia. pic.twitter.com/uRnKQQgFtd — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2022

Ekipa RAI 24News nie wiadomo jakim cudem (łapówki?) przedostała się do pacjentki i przed kamerą powiedzieli matce o śmierci dziecka. Sprawą zajmują sie ukr. org etyki mediów. 2/2 — Malgorzata Machowska (@MalgorzataCM) July 18, 2022

Do sprawy odniosła się na Twitterze dziennikarka Rai News 24 Laurą Tangherlini.„Zażądaliśmy wyjaśnień od naszych ukraińskich współpracowników. Byłoby to niewybaczalnym okrucieństwem. Oczywiście nie mówiąc po ukraińsku, ufałam im, (że wszystko zostało przeprowadzone z poszanowaniem zasad etyki dziennikarskiej). Absolutnie nie powiedziano mi, że matka nie została poinformowana (o śmierci dziecka – przyp. red.). Mieliśmy pozwolenie na przeprowadzenie wywiadu” – czytamy na Twitterze.