Unijne sankcje na Rosję. Minister Rau: Polska postawiona jako przykład [WIDEO]

– Zależy nam, żeby kwestia sankcji przeciwko Rosji była stale podnoszona i żeby były one coraz bardziej precyzyjne - powiedział po zakończeniu poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Jak dodał, Polska „została postawiona jako przykład dobrego przygotowywania pakietów sankcji”. Podczas rozmów państwa członkowskie UE osiągnęły konsensus w sprawie zakazu importu złota z Rosji.

– Muszę z satysfakcja stwierdzić, że Polska została niejako postawiona jako przykład dobrego przygotowywania unijnych pakietów sankcji przeciwko Rosji. Dlatego, że (...) jesteśmy koncepcyjnie przygotowani, śledzimy precyzyjnie, co udało się w dotychczasowych transzach uchwalić; później patrzymy, jak należy to kontynuować, gdzie pozostają luki, które powinny być zamknięte. Jesteśmy zawsze przygotowani, żeby wskazać nowe obszary sankcji – ocenił Rau.





– Jeśli chodzi o stanowisko Polski, to podkreślamy, że należy kontynuować obłożenie sankcjami te firmy rosyjskie, które bezpośrednio pracują na potrzeby agresji na Ukrainę; które są niejako produkcyjnie odpowiedzialne za tę agresję. Dalej to jest kwestia takich produktów, które posiadają możliwość podwójnego użycia. Przede wszystkim chodzi tu o produkty chemiczne i farmaceutyczne. One mogą być zastosowane w gospodarce cywilnej i nie mieć żadnych szkodliwych skutków, albo mogą być użyte dla celów wojny i agresji. Oczywiście chodzi też o tę zaawansowaną technologię – dodał, podkreślając, że naszemu krajowi zależy, aby ta kwestia była stale podnoszona i „żeby sankcje były coraz bardziej precyzyjne”.