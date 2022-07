Ambasador Niemiec w muzeum PW. „Bezmiar zła i cierpienia wyrządzonego Warszawie”

Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego była dla mnie bardzo emocjonalnym, osobistym przeżyciem; bezmiar zła i cierpienia wyrządzonego Warszawie przez Niemców powinien być przestrogą dla przyszłych pokoleń – napisał w poniedziałek nowy ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger.

Ambasador, który w ubiegłym tygodniu złożył prezydentowi listy uwierzytelniające, w poniedziałek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia ze swojej wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego.



„Bezmiar zła i cierpienia wyrządzonego Warszawie przez Niemców powinien być przestrogą dla przyszłych pokoleń. Dziękuję dyrekcji Muzeum za poświęcony mi czas oraz za wolę wspólnego spojrzenia w przyszłość – napisał Thomas Bagger.

Wizyta w @1944pl była dla mnie bardzo emocjonalnym osobistym przeżyciem. Bezmiar zła i cierpienia wyrządzonego Warszawie przez Niemców powinien być przestrogą dla przyszłych pokoleń. Dziękuję dyrekcji muzeum za poświęcony mi czas oraz za wolę wspólnego spojrzenia w przyszłość. pic.twitter.com/Wj8O7KGOiS — Thomas Bagger (@Amb_Niemiec) July 18, 2022

W tym roku – 1 sierpnia – obchodzona będzie 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, które było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.



1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od Thomasa Baggera, który na stanowisku ambasadora Niemiec w Polsce zastąpił Arndta Freytaga von Loringhovena. W czerwcu tego roku niemieckie MSZ informowało, że von Loringhoven przechodzi na emeryturę.