Duma rosyjskiego lotnictwa roztrzaskana. Nagrano wrak Su-34

„Rosyjski samolot szturmowy Su-34 został zestrzelony” – podają ukraińskie portale i profile śledzące starcia wojenne. Do zdarzenia miało dość w okolicach Ałczewska w obwodzie ługańskim na południowo-wschodniej Ukrainie.

Su-34 to wielozadaniowy bombowiec taktyczny zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Maszyny te mają zastąpić Su-24, których Rosjanie niemalże w Ukrainie nie używają.



Do sieci trafiło nagranie pokazujące wrak zniszczonej maszyny.



Wszystko wskazuje na to, że jest to co najmniej dziesiąty Su-34, który Rosjanie stracili na Ukrainie.



Nie jest jednak jasne, w jakich okolicznościach zestrzelona została ta ostatnia z maszyn. Wcześniej informowano o udanej akcji ukraińskich sił zbrojnych, ale teraz coraz więcej doniesień wskazuje na friendly fire, czyli omyłkowe zniszczenie wielozadaniowca przez samych Rosjan.

