Nowe polecenie premiera ws. węgla. Zakończyła się odprawa na Śląsku [WIDEO]

Premier Mateusz Morawiecki zlecił spółkom Skarbu Państwa zakup 4,5 mln ton węgla do października, listopada. – Górnicy zostali poproszeni o pracę ponadnormatywną, aby krajowego węgla, także energetycznego, nie zabrakło – powiedział szef rządu podczas wizyty na Śląsku. Wziął także udział w odprawie z szefami spółek PGG, PGE i Węglokoks ws. sytuacji dotyczącej węgla.

– Kilka dni temu spotkałem się z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. To było twarde, momentami cierpkie, ale konstruktywne spotkanie. Moją podstawową ideą, w szczególności w sferze społecznej, jest kompromis. Jest wypracowanie takiego kompromisu, który byłby akceptowalny dla obu stron, i dlatego poleciłem premierowi Sasinowi, aby doprowadzić do tego kompromisu. Cieszę się, że wszystko zmierza w tym kierunku – powiedział Morawiecki.





Premier wśród górników

Premier zaznaczył przy tym, że „jest dobrą rzeczą ten kompromis tu na Śląsku, wśród bardzo ciężko pracujących górników”.(...). Oby te problemy nas nie dotknęły, ale plany awaryjne także musimy szykować – zaznaczył Morawiecki.Poniedziałkowe, w którym wzięli udział także wicepremier Jacek Sasin oraz ministrowie infrastruktury i klimatu: Michał Adamczyk oraz Anna Moskwa, zakończyło się po godz. 13.– Sytuacja geopolityczna wywołuje trudności w innych sektorach, mówimy tu o sektorze węglowym i energetycznym. Od wielu tygodni podejmowane są działania, które mają na celu zabezpieczenie odpowiednich dostaw węgla do Polski – mówił na konferencji prasowej przed KPRM rzecznik rządu Piotr Müller, podsumowując odprawę premiera.Wskazywał, że decyzje premiera Morawieckiego co do skierowania określonych poleceń do Spółek Skarbu Państwa dotyczą zabezpieczenia dostaw odpowiedniej ilości węgla. Wyzwaniem – wskazywał – są kwestie dostępności węgla oraz jego dystrybucji.

– Dla naszego rządu kwestie związane z sektorem energetycznym są niezwykle ważne, dlatego kilka lat temu podjęliśmy decyzje w zakresie bezpieczeństwa gazowego i gazociągu Baltic Pipe.





Morawiecki rozdziela zadania

źródło: TVP Info, PAP

Ministerstwo Infrastruktury i spółki skarbu państwa będą pomagały w dystrybucji węgla w Polsce – takie zarządzenie wydał premier Mateusz Morawiecki.– Dużym wyzwaniem będzie kwestia dystrybucji w portach, po kraju, dlatego to zadanie otrzymał minister Adamczyk, ale również Węglokoks i PGE nadzorowane przez wicepremiera Jacka Sasina – powiedział Müller.