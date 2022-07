Scholz chce unijnego superpaństwa. „Niemcy przejmą odpowiedzialność za Europę”

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił, że widzi Niemcy w roli wiodącej. „Jesteśmy bardzo świadomi konsekwencji naszej decyzji dla geopolitycznej Unii Europejskiej” – napisał. Zaznaczył, że w obliczu agresji Rosji należy się zjednoczyć, a Berlin jest gotowy, aby stanąć na czele UE.

Scholz w gościnnym artykule dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” stwierdził, że „Unia Europejska jest żywą antytezą imperializmu i autokracji”.



Ocenił, że w związku z tym UE musi się stać Unią geopolityczną, a na tej podstawie Niemcy przejmą odpowiedzialność za Europę i świat.



„Przywództwo może oznaczać tylko: jednoczenie w obu znaczeniach tego słowa” – napisał polityk SPD. Zaznaczył, że oznacza to pełną integrację, którą Niemcy, jako kraj łączący Wschód i Zachód oraz Północ i Południe Europy, mogą zagwarantować.

Unia Europejska na agresję Rosji „zareagowała bardzo jednomyślnie i nałożyła bezprecedensowo ostre sankcje. One działają, każdego dnia trochę bardziej. A Putin nie powinien się łudzić: od początku było dla nas jasne, że być może będziemy musieli utrzymać nasze sankcje przez długi czas” – napisał Scholz.

Kanclerz stwierdził, że wreszcie „kończymy naszą zależność energetyczną od Rosji”.



„Udało nam się to już osiągnąć w przypadku węgla. Chcemy zatrzymać import rosyjskiej ropy do końca roku. W przypadku gazu udział importu z Rosji spadł już z 55 do 30 proc.” – wskazał.



„Ta droga nie jest łatwa, nawet dla kraju tak silnego i zamożnego jak nasz” – podkreślił Scholz.